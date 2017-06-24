Арт-терапия, кратко

Как метод психологической помощи, арт-терапия существует очень давно. Известно, что еще в древнем Китае для исцеления нервных потрясений практиковалось рисование иероглифов.

1. Устал — рисуй цветы.

2. Злой — рисуй линии.

3. Болит — лепи.

4. Скучно — заполни листок бумаги разными цветами.

5. Грустно — рисуй радугу.

6. Страшно — плети макраме или делай аппликации из тканей.

7. Ощущаешь тревогу — сделай куклу-мотанку.

8. Возмущаешься — рви бумагу на мелкие кусочки.

9. Беспокоишься — складывай оригами.

10. Напряжен — рисуй узоры.

11. Важно вспомнить — рисуй лабиринты.

12. Разочарован — сделай копию картины.

13. Отчаялся — рисуй дороги.

14. Надо что-то понять — нарисуй мандалы.

15. Надо быстро восстановить силы — рисуй пейзажи.

16. Хочешь понять свои чувства — рисуй автопортрет.

17. Важно запомнить состояние — рисуй цветовые пятна.

18. Если надо систематизировать мысли — рисуй соты или квадраты.

19. Хочешь разобраться в себе и своих желаниях — сделай коллаж.

20. Важно сконцентрироваться на мыслях — рисуй точками.

21. Для поиска оптимального выхода из ситуации — рисуй волны и круги.

22. Чувствуешь, что «застрял» и надо двигаться дальше — рисуй спирали.

23. Хочешь сконцентрироваться на цели — рисуй сетки и мишени.

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Александра Дроздова