 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Семь шагов к естественному похудению

Семь шагов к естественному похудению. 12749.jpeg
 

Похудение - это не диета и не тренировки! Похудение - это правильное питание, здоровый сон и умеренные физические нагрузки. 

1. Переходи на дробное питание. Например, ешь около 5 раз в день и объем порции должен составлять не больше стакана.

2. Отрегулируй свой питьевой режим. Пей много чистой воды, именно воды, а не напитков. Вода ускоряет обмен веществ до 20%

3. Сократи потребление сахара, кофе, газированных напитков, алкоголя. Только от этого можно за месяц сбросить до 5 кг, без диет!

4. Добавь в свой рацион продукты, богатые на клетчатку. Это улучшит работу твоего кишечника, и ты начнешь быстрее насыщаться, а значит, забудешь про переедание.

5. Дополняй белковые продукты листовыми овощами и зеленью. Увеличь количество зеленых салатов и фруктов в своем рационе.

6. Добавь в свою жизнь спорт. Он подстегнет метаболизм и ускорит похудение. Любая физическая нагрузка пойдет тебе на благо. И помни, дивижение – это жизнь

7. Научись не заедать стресс, а переключаться при любой напряженной ситуации на интересное дело, или учись расслабляться. Как именно? Фитнес, йога, чтение. прогулка, приятное общение, вариантов много.

Алевтина Мармеладова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100