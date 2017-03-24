Домашние маски для ног

Что бы наши ножки были всегда готовы к тому что бы их целовали, нужно совсем не много, нужно просто хотя бы один раз в неделю уделять им внимание. Главное не запускать и не давать коже огрубевать, когда ноги запущены вернуть им нежность будет не так просто, но все таки возможно. Главное внимание нужно обратить на состояние ногтей и кожи на пятках.

Сухую кожу ног полезно смазывать смягчающими кремами.

Чтобы вас не беспокоили мозоли, каждый вечер перед сном наносите питательный крем.

Поскольку вода провоцирует сухость и микрошелушение, голени после любых водных процедур нужно увлажнять кремом или лосьоном.

Колени можно смазывать кремом для рук, содержащим пчелиный мед, или питательным кремом с витамином Е.

В домашних условиях можно приготовить весьма эффективные маски для ног. Они активизируют кровообращение и улучшают питание кожи за счет дополнительных лечебных средств.

Весной, когда вследствие недостатка витаминов в организме ногам нужен особый уход, нанесите на кожу ног маску из кукурузной муки, меда и молока.

В 2 стакана кипящего молока всыпьте 1 стакан кукурузной муки, помешивая, проварите 5 мин, затем в немного остывшую кашицу добавьте 2 ст. л. меда, все тщательно перемешайте.

Еще теплую смесь нанесите на ноги и оставьте на 30 мин. Большего эффекта вы достигнете, если нанесете эту маску в бане или сауне. Смывайте маску прохладной водой без мыла.

Летом советуем применять тонизирующую маску из огурца, сметаны и лимонного сока.

1 крупный огурец натрите на мелкой терке, смешайте со 100 г сметаны, добавьте в смесь 1/4 стакана лимонного сока, все перемешайте.

Нанесите полученную смесь на ноги на 20 мин, а затем смойте водой комнатной температуры.

Для чувствительной и раздраженной кожи ног полезна маска из молочной сыворотки и меда.

К 100 г сыворотки добавьте ложку меда, перемешайте, чтобы мед растворился, и ватным тампоном нанесите маску на кожу ног.

Смойте маску через 30 мин прохладной водой.

Тонизирует кожу ног маска из яблочного сока, растительного масла и меда.

3 ст. л. яблочного сока смешайте с 5 ст. л. растительного масла, добавьте 2 ст. л. жидкого меда, все хорошо перемешайте и ватным тампоном нанесите маску на ноги на 20 мин.

Смойте маску теплой водой без мыла.

Для сухой или дряблой кожи ног приготовьте маску из апельсинов, растительного масла и крахмала.

2 очищенных и разделенных на дольки апельсина взбейте миксером, в полученную кашицу добавьте 2 ст. л. картофельного крахмала, 1 ст. л. растительного масла, тщательно все перемешайте. Нанесите маску на ноги на 20 мин, смойте прохладной водой.

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Алевтина Мармеладова