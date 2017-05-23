Полезные советы для яркой жизни

Помните, не обязательно ждать понедельника, чтобы начать новую жизнь. Самое лучшее время начать позитивные перемены уже сейчас!

1. Сначала определите, какая сфера жизни у вас наименее успешная и не очень вас радует.

Для этого по 10 бальной шкале оцените 7 – 9 разных сфер вашей жизни (личную жизнь, работу, здоровье, финансовое положение, семья, материальная сфера, отдых, общение, творчество, самообразование, общение).

Теперь вы знаете, что каждая из сфер нуждается в вашем внимании. Особенно те, где есть недовольство существующим положением вещей.

2. Научиться писать левой рукой (левшам наоборот).

Зачем? если вы будете каждый день писать хотя бы несколько строчек, вы заставите выполнять работу не активно задействованное полушарие мозга. А это будет стимулировать процессы памяти и развитие интеллекта.

3. Откройте для себя новую дорогу с работы (можно и на работу, но тогда есть опасность, что вы туда придете с некоторым опозданием).

Зачем? Это внесет разнообразие в привычные будни и создаст ощущение новизны и обновления.

4. Вспомните, чем вы давно собирались заняться и все откладывали ( заняться танцами, освоить гитару, научиться рисовать и пр). Сейчас самое время уделить этому время.

Зачем? Вы на деле поймете, что мечты не имеют срока давности. Это будет вас стимулировать претворять в жизнь и другие мечты.

5. Разберите шкафы в своей квартире, продайте или раздайте то, что вам уже не нужно.

Зачем? Разобрав старое, Вы освободите пространство для нового.

6. Сделайте приятный подарок вашим близким.

Зачем? Знаки внимания приятны всем, особенно тогда, когда их совсем не ждут.

7. Организуйте встречу с давними друзьями, с которыми есть радостное общее прошлое.

Зачем? Взглянув на себя из этого прошлого, можно увидеть новые направления в жизни.

8. Попробуйте новый фрукт, который никогда не пробовали.

Зачем? Активизирует вкусовые рецепторы и освежает восприятие.

9. Купите себе яркое постельные белье.

Зачем? Это часть нашего интимного пространства, любые изменения в этой сфере несут в себе глубокие позитивные последствия,

10. Смените звуковые сигналы на мобильном телефоне (звонок, будильник, смс).

Зачем? Ежедневные мелочи привязывают больше, чем мы думаем, Изменения стоит начинать именно с этого. А они потянут за собой и другие

11. Поменяйте прическу, или покрасьтесь в новый цвет.

Зачем? Глядя на себя в зеркало вам будет улыбаться новый человек

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Валентина Соломатина