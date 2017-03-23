Список низкокалорийных сладостей для сладкоежек

Многим людям для поддержания красивой стройной фигуры или в силу состояния здоровья приходиться ограничивать себя в сладком и мучном. К сожалению, полный отказ от сладкого - это большой стресс для организма.Ведь какими бы вредными не считались сладости, в них содержится глюкоза, которая способствует улучшению работы мозга, а также другие полезные и необходимые для организма компоненты.

Самые низкокалорийные сладости: черный шоколад, мармелад, зефир, сухофрукты, пастила.

Если вы не будете мешать эти продукты в большом количестве, то организм сможет справится с полученными калориями. В черном шоколаде должно быть минимум 76% какао бобов и низкое содержание сахара. Этот продукт помогает вырабатывать гормоны счастья. Сухофрукты лучше всего употреблять в качестве перекусов.

Правила употребления сладостей во время диеты:

1. Калории, что находятся в сладких продуктах не должны превышать 10% от дневной нормы калорий.

2. Искусственные подсластители, что содержатся в многих блюдах усиливают тягу к сладкому. Поэтому нужно выбирать продукты, которых их не содержат.

3. Сладости можно есть только несколько раз в неделю. Если очень сильно хочется, то можно позволить себе кусочек черного шоколада.

4. Если вы хотите приготовить домашнюю выпечку, то лучше использовать льняную муку, вместо пшеничной, так как в ней меньше калорий.

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Мария Зимина