 
           
Статьи / Моя семья  / 

Женский мир

Список низкокалорийных сладостей для сладкоежек

Список низкокалорийных сладостей для сладкоежек. 12002.jpeg
 

Многим людям для поддержания красивой стройной фигуры или в силу состояния здоровья приходиться ограничивать себя в сладком и мучном. К сожалению, полный отказ от сладкого - это большой стресс для организма.Ведь какими бы вредными не считались сладости, в них содержится глюкоза, которая способствует улучшению работы мозга, а также другие полезные и необходимые для организма компоненты.

Самые низкокалорийные сладости: черный шоколад, мармелад, зефир, сухофрукты, пастила.

Если вы не будете мешать эти продукты в большом количестве, то организм сможет справится с полученными калориями. В черном шоколаде должно быть минимум 76% какао бобов и низкое содержание сахара. Этот продукт помогает вырабатывать гормоны счастья. Сухофрукты лучше всего употреблять в качестве перекусов.

Правила употребления сладостей во время диеты:

1. Калории, что находятся в сладких продуктах не должны превышать 10% от дневной нормы калорий.

2. Искусственные подсластители, что содержатся в многих блюдах усиливают тягу к сладкому. Поэтому нужно выбирать продукты, которых их не содержат.

3. Сладости можно есть только несколько раз в неделю. Если очень сильно хочется, то можно позволить себе кусочек черного шоколада.

4. Если вы хотите приготовить домашнюю выпечку, то лучше использовать льняную муку, вместо пшеничной, так как в ней меньше калорий.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Афиша событий Звездные истории Женский мир Родители и дети Материнство и красота Беременность и роды Семейная психология Социум
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100