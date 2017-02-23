Имбирь как средство для похудения

В последнее время человечество ищет панацею от лишнего веса. Какие только продукты ни преподносились в этом качестве. Это и ананас с его экстрактами, и зеленый чай. Теперь все большее внимание уделяется корню имбиря.

Непрерывно указываются его уникальные качества по борьбе с лишним весом и по выводу шлаков и токсинов из организма.

Хочется до конца выяснить, так ли это. Будет ли он в помощь худеющим, или все их надежды на чудодейственную силу этого корешка вновь рухнут. Чем же так полезен имбирь? Какими действительно свойствами он обладает? Ведь в древней Индии целители издавна рекомендовали имбирь всем, кто страдает ожирением. В России также давно используют имбирь при приготовлении напитков и сладостей. Всем известны имбирные пряники и имбирный квас, добавляли его в сбитень и в медовуху.

Этот невзрачный, на первый взгляд, корешок обладает множеством целебных свойств: противовоспалительным, антибактериальным, антисептическим, спазмолитическим, тонизирующим, выводит желчь, сокращает количество холестерина в крови и способствует пищеварению, повышая содержание амилазы в слюне. В Древнем Китае имбирь считали афродизиаком. Все эти целебные свойства объясняются большим содержанием в нем таких необходимых любому организму веществ, как магний, фосфор, кальций, железо, натрий, цинк и калий, витаминов: С, В 1, В 2, В 3, А. При этом имбирь содержит всего 80 ккал на 100 грамм продукта, что также немаловажно.

В качестве продукта, действие которого направлено на снижение веса, используют не сам имбирь, а различные напитки с ним. Как правило, в их состав входит натертый на терке корень имбиря и лимон, в качестве подсластителя используют мед.

Этот вкусный и освежающий коктейль и рекомендуют тем, кто хочет похудеть, но непосредственно жир он не сжигает. Научно это в настоящее время не доказано. Но так как корень имбиря содержит большое количество клетчатки, он ускоряет пищеварительный процесс. Имбирь из-за своего специфического пряного вкуса насыщает вкусовые рецепторы и сокращает количество перекусов, которые и являются частой причиной столь ненавистных лишних килограммов и сантиметров. Вследствие того, что имбирь является легким седативным средством и благотворно влияет на нервную систему, он также косвенно способствует похудению, ведь всем известно, что многие заедают стрессы чем-нибудь вкусненьким.

Довольно часто люди, не соблюдая питьевой режим, путают чувство голода с чувством жажды, тем самым насыщая желудок всевозможными бутербродами, вместо того чтобы выпить стакан воды. Имбирные напитки рекомендуется пить в больших количествах – это восполняет потерю жидкости, наполняет желудок и, как следствие, устраняет чувство голода.

Существует несколько простых рецептов приготовления, схожих между собой:

1. Чайную ложку натертого на терке корня имбиря заливают литром горячей воды, помещают в термос и настаивают от 30 до 40 минут. После чего процеживают, добавляют по вкусу мед и лимон и употребляют как можно чаще в течение всего дня.

2. Половину стакана натертого имбиря сложить в кастрюлю, залить 3 стаканами горячей воды и варить 10 минут, после чего остудить и добавить мед. Употреблять в качестве чая от 1 до 3 раз в день в теплом виде.

Наряду с имбирными напитками, рекомендуется просто разжевывать корень имбиря перед едой. Это не только уменьшает аппетит, но и освежает дыхание.

Вместе с целебными свойствами этот корешок обладает и рядом противопоказаний. Из-за своего остропряного вкуса имбирь может пагубно повлиять на желудочно-кишечный тракт, поэтому он противопоказан людям, страдающим гастритом, имеющим заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки, печени и желчного пузыря. При высокой температуре также стоит на время отказаться от имбирного чая, сердечникам и гипертоникам перед введением его в свой рацион следует проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется принимать корень имбиря одновременно с аспирином и другими средствами, разжижающими кровь. Противопоказаниями к применению имбирного напитка являются кровотечения различного генезиса (маточные, носовые и т. п.), т. к. имбирь замедляет свертываемость крови. Жестких ограничений для приема имбирного напитка в период беременности и кормления грудью нет, но перед тем как вводить его в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом.

Исходя из всего вышеперечисленного, какой же вывод можно сделать? Способствует ли имбирь похудению или нет. Ответ один – конечно же, да. Но только при условии соблюдения нескольких простых и очевидных правил. Во-первых, соблюдать режим питания: не запивать имбирным чаем различные плюшки и пирожные, во-вторых, не забывать о физических нагрузках. Ведь стройная фигура и хорошее самочувствие – это всегда результат огромной работы над собой.

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Александра Дроздова