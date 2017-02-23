Форма ногтей расскажет о вашей личности

Форма ногтей может много рассказать о характере их обладательницы. Ведь все внешнее — всегда обязательно отражение чего-то внутреннего. Порой мы даже сами не можем себе в этом признаться, но это так. Итак, найдите ваш тип ногтей на картинке и узнайте результат.

1. Квадратные

Если вы хотите произвести сильное впечатление на окружающих, то квадратная форма — именно для вас. Единственное, что обладательнице такой формы ногтя нужна длина. Короткие будут смотреться грубо и агрессивно.

2. Скругленные

В сравнении с предыдущим типом это более мягкий вариант. Чтобы добиться такой формы, подпиливать нужно под углом в 65°, а потом мягко закруглить углы квадрата. Девушки с такой формой ногтей привыкли рассчитывать только на свои силы, при этом добиваются поставленных целей.

3. Овальная или круглая

Это классика. Женская классика, а потому их обладательница — сама женственность и мягкость. Они очень эмоциональны и чувственны. К тому же, сделать такой маникюр довольно просто — все, что вам нужно, это придать концу ногтя пилочкой закругление.

4. Стилеты

Очень похожи на следующий тип, но отличаются сильно заостренным кончиком. Подходят страстным, рисковым натурам, в чьем характере сочетаются решимость, неуступчивость и любовь к вниманию со стороны противоположного пола, которая порой находится на грани.

5. Углом

Сильно выраженная миндалевидная форма ногтя отличает женщин смелых, почти дерзких. Они нередко принадлежат к профессиям искусства — художники, музыканты, дизайнеры. Быстро зажигаются и быстро остывают и очень ревниво относятся к личной территории. Такая форма подходит девушкам с короткими пальцами, так как делает их визуально длиннее.

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Евгения Примак