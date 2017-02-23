Продукты для улучшения гормонального фона

Наше настроение, внешний вид и здоровье напрямую зависят от баланса нашей гормональной системы. Если гормональный фон начинает сбоить повышается утомляемость и раздражительность, появляется лишний вес, ослабевает иммунитет.

На гормональный фон можно повлиять, изменив привычки в питании.

1. Брокколи

Брокколи очень полезна для здоровья. Она содержит витамины, микроэлементы, а также ненасыщенные жирные кислоты. Брокколи просто незаменима в диетах, ведь в 100 граммах содержится всего 30 килокалорий. К тому же эта капуста повышает уровень эстрогена, что сказывается на здоровье волос и ногтей. Рекомендуем включать этот полезный овощ в свой ежедневный рацион.

2. Авокадо

Авокадо — очень калорийный фрукт: в 100 граммах содержится целых 208 килокалорий. Однако диетологи всего мира рекомендуют включать его в любую диету как источник жирных кислот, необходимых для похудения. В нем много микроэлементов, минеральных веществ и витаминов. Авокадо повышает уровень прогестерона и эстрогена, которые положительно влияют на здоровье кожи. Для нормализации гормонального баланса рекомендуется есть 2–3 авокадо в неделю.

3. Лосось

Лосось содержит питательный белок и является источником ненасыщенных жирных кислот омега-3, которые выстраивают полноценные клеточные мембраны, позволяя гормонам достичь своих пунктов назначения, а также непосредственно участвуют в синтезе стероидных и половых гормонов. Кроме того, в лососе содержится фосфор, необходимый организму для построения крепких костей и зубов, а также витамины D, В6 и В12, селен и магний. Для улучшения гормонального фона лосось рекомендуется есть дважды в неделю.

4. Киноа

Этот злак вошел в моду относительно недавно, но его можно назвать эликсиром молодости. Киноа снижает уровень сахара в крови, нормализует холестерин и поддерживает в норме уровень гормонов андрогенов. Он также оказывает на организм успокаивающее действие, выводит токсины и предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Киноа рекомендуется включать в рацион как минимум 2 раза в неделю. Перед приготовлением крупу желательно промыть и замочить на несколько часов.

5. Яичные желтки

Яичные желтки — богатейший источник важных элементов. Они содержат мелатонин, необходимый для строительства новых клеток, омега-6 и омега-3 жирные кислоты. Желтки нормализуют деятельность сердечно-сосудистой и нервной системы, помогают организму бороться с аллергией и воспалениями. Рекомендуется включать в рацион 1 желток в день.

6. Миндаль

Миндаль — король среди орехов. О его пользе знают давно, поэтому он широко используется в медицине и кулинарии. Он одержит клетчатку, что благотворно сказывается на пищеварении, много витаминов и минеральных веществ. Хорошо очищает кровь и выводит желчь. Также поднимает уровень гормона адипонектина, что помогает улучшить состояние кожи. Рекомендуется ежедневно съедать 10–11 орешков миндаля и использовать его в качестве приправы для улучшения вкуса блюд.

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Мария Зимина