Исполнение желаний. Важные секреты

Хотите стать доброй феей и научиться исполнять любые свои желания, будь то покупка новой машины или встреча человека своей мечты? Раскрываем секреты привлечения нужных вам событий или вещей в свою жизнь.

Что такое желание? Это ваши мысли, которые возникают в вашем сознании и которые могут воплотиться в реальность, благодаря вам и той внутренней силе, которой вы обладаете. Ученые долгое время изучали подсознание человека и сделали следующие открытие: оказывается любая мысль как магнит, притягивает и трансформируется во внешнем мире.

И это очень радостное открытие, оно дает человеку огромную мощь, творческую энергию воплощения мечты в действительность.

Для того чтоб овладеть этой силой, вам нужно ежедневно тренировать свое сознание и повышать энергетику, так как желания исполняются быстрее, если у человека большой запас внутренних сил и позитивный настрой.

Что разрушает вашу энергетику?

Всевозможные отрицательные мысли - страхи, сомнения, тревожные мысли забирают ваши силы, поэтому следует освобождать свой разум от подобных убеждений. Старайтесь мыслить позитивно, своевременно переключаясь на мысли, полные добрых энергий и света.

Обиды являются мощным разрушителем вашей энергетики. Поэтому займитесь прощением, сделайте эмоциональное очищение и ваши желания станут исполняться во много раз быстрее.

Пессимизм и вечное недовольство наносит вред энергии человека. Учитесь радоваться жизни, ощущайте благодарность за каждое мгновение жизни. это залог вашего успеха.

Пассивный образ жизни и вредные привычки тоже оказывают негативное влияние на ваш запас внутренних сил. Займитесь физкультурой, йогой, чаще бывайте на свежем воздухе и ваша жизненная сила увеличиться во много раз. Предпочитайте вместо просмотра новостей по телевизору или фильмов, в которых много агрессии, чтение книг по саморазвитию и приятные встречи с позитивными людьми.

После того как вы избавитесь от отрицательных мыслей, эмоций и чувств. После того как повысите свою энергетику, вы сможете воплощать в жизнь любые свои желания.

Как исполнять свои желания?

Существуют много техник исполнения желаний. В этой статье мы остановимся на самом мощном способе привлечения своих мыслей - это визуализация.

Первое, что вам следует сделать - это сформулировать свое желание. Оно должно вызывать у вас приятные чувства, такие как радость, блаженство и удовольствие. Вам должна нравиться ваша идея, она притягательна для вас. Положительные эмоции наполняют ваши желания силой, которая повлечет вас навстречу к своей мечте. Далее вам нужно войти в состояние релаксации. Выберите для этого момента такое время, когда вас никто не побеспокоит и приняв удобное положение, закройте глаза и расслабьтесь. Пусть ваше тело станет легким и невесомым, как пушинка, а ваш разум спокойным. Уделите релаксации столько времени, сколько нужно, пока вы не достигните нужного вам состояния расслабления.

После того, как вы достигнете состояние отдыха, покоя и расслабления, вспомните самый счастливый эпизод в своей жизни. настройтесь на волну радости и позитива. Это придаст вашем мыслям силу для притяжения.

А теперь представьте свою мечту, как будто то, к чему вы стремитесь, уже исполнилось. Вы получили желаемое. Ощутите радость и благодарность, весь спектр позитивных переживаний. Ура! Ваше желание стало вашей сладкой реальностью! Побудьте в этом прекрасном состояние какое-то время, насладитесь им, а затем откройте глаза.

Поздравляю вас! Ваша мечта уже на пути к осуществлению. Теперь отпустите ее легко и свободно. Ваш заказ уже приняла вселенная, доверьте ей, она найдет способы как его осуществить.

И еще хотелось бы остановиться на нескольких важных замечаниях.

1. Ваше желание должно приносить пользу людям и миру. Если вы решите использовать силу мысли для разрушительных планов, то ничего хорошего вы не получите.

2. Проделав данную технику, вы не должны быть пассивным ожидающим. Помогайте высшим силам, действуйте, проявляйте активность во внешнем мире.

3. Если вы загадали серьезное желание, то следует проделать данное упражнение не один раз. Чем больше вы напитаете свое желание созидательной энергией, тем быстрее оно исполнится

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Валентина Соломатина