Пигментные пятна: как избавиться от них в домашних условиях

Говорят, пятна бывают даже на солнце, но это не успокаивает, если «запятнанную репутацию» обретает наша кожа. Появление хлоазм на руках, лице, теле не вызывает такого восторга, как, например, загар. Хотя механизм, который запускает оба эти процесса, одинаков. Пытаясь защитить кожу, организм активирует выработку меланина в клетках, который предохраняет дерму от повреждений.

Если раньше считалось, что за появление пигментных пятен в ответе лишь солнце, последние медицинские исследования доказывают, что причинами возникновения пигментации могут стать банальный порез, травма, неграмотно выполненная косметическая процедура, изменение гормонального фона.

В арсенале средств по уходу за кожей, подверженной пигментации, должны быть пилинги, маски, кремы с осветляющим эффектом. В состав такой косметики, как правило, входят гидрохинон, арника, коевая кислота, диацетил болдин (экстракт, получаемый из листьев болдо, обладает мощным отбеливающим действием), витамин С, экстракты различных трав (мальвы лесной, мяты перечной, мелиссы лекарственной, тысячелистника и т.д.), обладающих осветляющим действием.

• Пилинги, маски. Их необходимо делать 1-2 раза в неделю. Эти средства хорошо очищают поверхность кожи от ороговевших чешуек, помогают ускорить метаболизм в клетках и обновить эпидермис.

• Сыворотки, кремы. Крем, используют ежедневно, он также обладает отбеливающим эффектом, может быть с SPF-защитой и оказывать увлажняющее действие.

Лучше всего он работает в тандеме с сывороткой. Серум проникает в более глубокие слои кожи и, благодаря растительным компонентам и антиоксидантам, разрушает молекулы меланина, осветляя дерму.

• Людям, склонным к появлениям гиперпигментации, необходимо в течение всего года использовать солнцезащитные препараты. В европейской части России в осенний и зимний периоды достаточно использовать кремы, тональные средства, пудры с SPF фактором 15 (наносить за полчаса до выхода на улицу). В период весенней и летней солнечной активности необходимо применять крем с защитой не менее 30-40 SPF.

Издревле на Руси для того, чтобы избавиться от пигментных пятен, пользовались дарами природы. Кислоты, содержащиеся в фруктах и овощах, регулируют выработку меланина и отлично осветляют кожу. Народные средства помогут тем, кто пострадал от хлоазм после травмы и ожога, и тем, кто лечит заболевания внутренних органов (в этом случае дерма быстрее очиститься от пигментных пятен).

Настой петрушки

Нарежьте мелко 2 пучка петрушки, залейте кипятком и настаивайте 2 часа. Затем остудите и протирайте лицо утром и вечером.

Огуречный сок

Выжмите сок из огурца и протирайте им лицо утром и вечером.

Сок грейпфрута, лимона

Любые цитрусовые содержат кислоту, которая хорошо осветляет кожу. Вы можете выжать сок из этих фруктов и протирать им лицо, или положить дольки на несколько минут на пигментное пятно, делая своеобразный компресс.

Маска из черной смородины

20 листьев черной смородины залейте кипятком 200 мл, дайте настояться полчаса и процедите. Затем добавьте столовую ложку сока ягод, смочите в настое марлю и положите на лицо. Оставьте на полчаса. Снимите марлю и умойтесь теплой водой. Делайте такую маску-компресс утром и вечером.

Клубничная, вишневая маска

Эти ягоды также хорошо осветляют кожу. Сделайте в блендере пюре, клубничное, вишневое или смешайте ягоды, выложите эту смесь на лицо, и оставьте на полчаса. Затем смойте теплой водой.

Лимонная маска

Смешайте 40 г дрожжей с чайной ложкой лимонного сока. Добавьте 1 столовую ложку свежего молока, размешайте и нанесите на лицо, оставьте на 20 мин. Смывать маску лучше холодной водой.

Морковная маска

Смешайте столовую ложку сливок, желток и чайную ложку морковного сока, полученную смесь распределите на лице и оставьте на 20 мин. Смывайте холодной водой. Маска не только борется с пигментами пятнами, но и придает коже здоровый оттенок.

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Алевтина Мармеладова