Зачем уксус нужен пяточкам?

На удивление, обыкновенный уксус обладает эффективными косметическими свойствами. Он не только смягчает и устраняет сухость кожи, но и способен бороться с грибковыми инфекциями, что весьма важно в уходе за стопами.

Уксус для пяток – народное средство, проверенное ни одним поколением и отлично зарекомендовавшее себя как в профилактическом уходе для гладких пяток, так и для лечения грибковых заболеваний.

Рецепт 1. При огрубевшей, шершавой коже уксус и воду смешивают в одинаковых количествах, в полученном растворе пропитывают марлю, и прикладывают компрессом к пяткам. Компресс выполняют на ночь.

Дополнительно на стопы надевают полиэтиленовые кульки и фиксируют махровым носком.

Утром ноги ополаскивают водой, на кожу массируя, наносят питательный крем. Процедуру повторяют 3-4 раза в неделю .

Рецепт 2. Для приготовления домашнего средства необходимо приобрести в аптеке пузырек глицерина, как правило, заводская упаковка продается слегка не полной, и залить его доверху уксусной эссенцией.

Применяют средство аналогично вышеуказанному рецепту – выполняют компрессы на ночь, утеплив ноги полиэтиленом и махровым носком.

Уже через 2-3 компресса огрубевшая кожа станет мягкой и нежной.

Таким же рецептом можно вылечить и трещины на пятках. Только в этом случае глицерин и уксус для пяток следуют применять 5-7 раз ежедневно, а далее 1 раз в три дня до улучшения состояния кожи.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина