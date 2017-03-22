Зачем уксус нужен пяточкам?
На удивление, обыкновенный уксус обладает эффективными косметическими свойствами. Он не только смягчает и устраняет сухость кожи, но и способен бороться с грибковыми инфекциями, что весьма важно в уходе за стопами.
Уксус для пяток – народное средство, проверенное ни одним поколением и отлично зарекомендовавшее себя как в профилактическом уходе для гладких пяток, так и для лечения грибковых заболеваний.
Рецепт 1. При огрубевшей, шершавой коже уксус и воду смешивают в одинаковых количествах, в полученном растворе пропитывают марлю, и прикладывают компрессом к пяткам. Компресс выполняют на ночь.
Дополнительно на стопы надевают полиэтиленовые кульки и фиксируют махровым носком.
Утром ноги ополаскивают водой, на кожу массируя, наносят питательный крем. Процедуру повторяют 3-4 раза в неделю .
Рецепт 2. Для приготовления домашнего средства необходимо приобрести в аптеке пузырек глицерина, как правило, заводская упаковка продается слегка не полной, и залить его доверху уксусной эссенцией.
Применяют средство аналогично вышеуказанному рецепту – выполняют компрессы на ночь, утеплив ноги полиэтиленом и махровым носком.
Уже через 2-3 компресса огрубевшая кожа станет мягкой и нежной.
Таким же рецептом можно вылечить и трещины на пятках. Только в этом случае глицерин и уксус для пяток следуют применять 5-7 раз ежедневно, а далее 1 раз в три дня до улучшения состояния кожи.Валентина Соломатина