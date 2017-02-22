Генеральная уборка организма

как организовать Детокс ⁉

Чтобы не разводить в доме непролазные джунгли, мы ежедневно что-то убираем, моем, чистим. В общем, наводим порядок. А вот в своем организме порядок мы наводим редко. Если вообще наводим. А ведь он тоже нуждается в «уборке». И, желательно, регулярной.

Атака отменяется

Мы практически ежеминутно подвергаемся мощной атаке. Дышим воздухом с выхлопными газами, употребляем воду с тяжелыми металлами, едим овощи и фрукты с нитратами, а мясо – с гормонами. Позволяем себе еду с красителями и консервантами, жареную, копченую и сладкую еду. Ну, подумаешь, немного картофеля фри или две сигареты за день!

Но каждый грамм пищи, глоток воздуха и воды не проходят бесследно. Вредные вещества образуют эндотоксины и отравляют организм. Результат – преждевременное старение, изнашивание организма, нарушение обмена веществ, возникновение скрытых воспалительных процессов. Кроме того, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, проблемы с печенью, отложение жира в клетках печени, заболевания нервной системы и еще много «прелестей», которые портят нашу жизнь.

Чтобы до этого не дошло, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно выводить ненужные отложения. Это поможет нормализовать обмен веществ, вернуть здоровый цвет лица и даже похудеть. Главное, делать все правильно. Мы расскажем, как именно это делать.

Стакан воды

Самый простой и эффективный способ ежедневного детокса – стакан теплой воды с добавлением сока лимона. Выпить его нужно сразу после пробуждения. Именно теплой. Она способствует освобождению желчного пузыря от ночной густой желчи – той, из которой образуется песок и впоследствии камни. Желчь помогает эффективному перевариванию пищи и полноценному ее усвоению организмом. В том числе и усвоению жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. А еще такое питье вымывает болезнетворные бактерии и вирусы из кишечника, чем способствуют укреплению кишечного иммунитета.

Диета на каждый день

Вода натощак – не единственное условие для запуска механизмов нашего организма и его очищения. Нужно соблюдать своеобразную детокс-диету на каждый день.

1. Завтрак – это святое

Утренний прием пищи должен включать три группы продуктов:

жировые (оливковое масло, нежирные сливки или желток сваренного всмятку яйца);

белковые (яйцо всмятку или в виде омлета, творога 2-5% жирности, кисломолочные напитки);

овощи и злаковые.

Жир стимулирует выделение желчи, белок нормализует работу печени, а овощи и злаковые механически очищают кишечник от вредных веществ – токсинов, плохого холестерина, болезнетворных бактерий и канцерогенов.

2. Еда в три приема

Три основных приема пищи должны быть обязательно. Два небольших перекуса – по желанию. Пропущенный прием пищи ведет к застою желчи, замедлению обмена веществ и вечернему перееданию. И, как результат, появляется плохое самочувствие, а лишние килограммы – гарантированы.

3. Зеленый чай – две-четыре чашки в день

Он богат катехинами, которые нейтрализуют вредные вещества и улучают работу печени. Кроме того, он способствует очищению сосудов и кишечника, а также омоложению организма.

4. Кофе – да

В больших дозах данный напиток не рекомендуется. Но одна-две чашки натурального кофе в первой половине дня взбодрят и улучшат настроение. Также кофе предупреждает развитие сахарного диабета, болезнь Альцгеймера и усиливает способность печени очищать организм.

5. Разноцветные продукты

Кроме ценной клетчатки растения богаты фитохимическими веществами. Эти вещества обладают противовоспалительными, антиоксидантными и омолаживающими свойствами.

Поэтому в ежедневный рацион должны входить следующие блюда:

- Детокс-салат. Он должен включать в себя как можно больше компонентов: помидоры, огурцы, морковь, свекла, зеленый салат, брокколи, тыква и зелень.

- Детокс-каша. Овсяные хлопья нужно смешать с двумя измельченными орехами. Потом добавить в нее 1 ст.л. ягод, 1 ч.л. семян льна и залить это все 1 ст.л. нежирных сливок.

- Детокс-смузи. Полстакана натурального нежирного йогурта нужно взбить в блендере с семенами льна и ягодами. Добавить в него зеленое яблоко и овощи. Ягоды можно заменить зеленью.

Смузи и спорт – наше все

Желательно, чтобы такое питание стало системой. А еще очень полезно устраивать раз в неделю разгрузочные дни. Они позволяют органам пищеварения, а также печени отдохнуть и хорошо работать.

Все, что для этого нужно, на протяжении дня вместо трех основных приемов пищи и двух перекусов выпивать по одному стакану смузи. Его рецепт прост: в стакан 1% кефира добавить по 1ст.л. ягод (замороженной вишни, малины, смородины) и смешать его с творогом 2-5%, четвертинкой банана и 1ч.л. меда. После этого всю смесь нужно взбить в блендере.

Впрочем, детокс-диета – это не только правильное питание. Это также физическая активность:

- прогулки на свежем воздухе;

- дыхательные упражнения;

- йога;

- бег трусцой.

Кроме того, к детокс-диете мы можем присоединить следующее:

- контрастный душ по утрам;

- восьмичасовой сон;

- одежда из натуральных материалов;

- отказ от курения и алкоголя.

Не забывайте и об эмоциональном состоянии. Ведь когда нервная система не в порядке, то и весь организм страдает. Поэтому перед тем как что либо начинать, нужно успокоиться и постараться получать как можно больше положительных эмоций от всего, что Вы делаете.

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Евгения Примак