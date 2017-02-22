Генеральная уборка организма
как организовать Детокс ⁉
Чтобы не разводить в доме непролазные джунгли, мы ежедневно что-то убираем, моем, чистим. В общем, наводим порядок. А вот в своем организме порядок мы наводим редко. Если вообще наводим. А ведь он тоже нуждается в «уборке». И, желательно, регулярной.
Атака отменяется
Мы практически ежеминутно подвергаемся мощной атаке. Дышим воздухом с выхлопными газами, употребляем воду с тяжелыми металлами, едим овощи и фрукты с нитратами, а мясо – с гормонами. Позволяем себе еду с красителями и консервантами, жареную, копченую и сладкую еду. Ну, подумаешь, немного картофеля фри или две сигареты за день!
Но каждый грамм пищи, глоток воздуха и воды не проходят бесследно. Вредные вещества образуют эндотоксины и отравляют организм. Результат – преждевременное старение, изнашивание организма, нарушение обмена веществ, возникновение скрытых воспалительных процессов. Кроме того, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, проблемы с печенью, отложение жира в клетках печени, заболевания нервной системы и еще много «прелестей», которые портят нашу жизнь.
Чтобы до этого не дошло, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться и регулярно выводить ненужные отложения. Это поможет нормализовать обмен веществ, вернуть здоровый цвет лица и даже похудеть. Главное, делать все правильно. Мы расскажем, как именно это делать.
Стакан воды
Самый простой и эффективный способ ежедневного детокса – стакан теплой воды с добавлением сока лимона. Выпить его нужно сразу после пробуждения. Именно теплой. Она способствует освобождению желчного пузыря от ночной густой желчи – той, из которой образуется песок и впоследствии камни. Желчь помогает эффективному перевариванию пищи и полноценному ее усвоению организмом. В том числе и усвоению жирорастворимых витаминов А, D, Е и К. А еще такое питье вымывает болезнетворные бактерии и вирусы из кишечника, чем способствуют укреплению кишечного иммунитета.
Диета на каждый день
Вода натощак – не единственное условие для запуска механизмов нашего организма и его очищения. Нужно соблюдать своеобразную детокс-диету на каждый день.
1. Завтрак – это святое
Утренний прием пищи должен включать три группы продуктов:
жировые (оливковое масло, нежирные сливки или желток сваренного всмятку яйца);
белковые (яйцо всмятку или в виде омлета, творога 2-5% жирности, кисломолочные напитки);
овощи и злаковые.
Жир стимулирует выделение желчи, белок нормализует работу печени, а овощи и злаковые механически очищают кишечник от вредных веществ – токсинов, плохого холестерина, болезнетворных бактерий и канцерогенов.
2. Еда в три приема
Три основных приема пищи должны быть обязательно. Два небольших перекуса – по желанию. Пропущенный прием пищи ведет к застою желчи, замедлению обмена веществ и вечернему перееданию. И, как результат, появляется плохое самочувствие, а лишние килограммы – гарантированы.
3. Зеленый чай – две-четыре чашки в день
Он богат катехинами, которые нейтрализуют вредные вещества и улучают работу печени. Кроме того, он способствует очищению сосудов и кишечника, а также омоложению организма.
4. Кофе – да
В больших дозах данный напиток не рекомендуется. Но одна-две чашки натурального кофе в первой половине дня взбодрят и улучшат настроение. Также кофе предупреждает развитие сахарного диабета, болезнь Альцгеймера и усиливает способность печени очищать организм.
5. Разноцветные продукты
Кроме ценной клетчатки растения богаты фитохимическими веществами. Эти вещества обладают противовоспалительными, антиоксидантными и омолаживающими свойствами.
Поэтому в ежедневный рацион должны входить следующие блюда:
- Детокс-салат. Он должен включать в себя как можно больше компонентов: помидоры, огурцы, морковь, свекла, зеленый салат, брокколи, тыква и зелень.
- Детокс-каша. Овсяные хлопья нужно смешать с двумя измельченными орехами. Потом добавить в нее 1 ст.л. ягод, 1 ч.л. семян льна и залить это все 1 ст.л. нежирных сливок.
- Детокс-смузи. Полстакана натурального нежирного йогурта нужно взбить в блендере с семенами льна и ягодами. Добавить в него зеленое яблоко и овощи. Ягоды можно заменить зеленью.
Смузи и спорт – наше все
Желательно, чтобы такое питание стало системой. А еще очень полезно устраивать раз в неделю разгрузочные дни. Они позволяют органам пищеварения, а также печени отдохнуть и хорошо работать.
Все, что для этого нужно, на протяжении дня вместо трех основных приемов пищи и двух перекусов выпивать по одному стакану смузи. Его рецепт прост: в стакан 1% кефира добавить по 1ст.л. ягод (замороженной вишни, малины, смородины) и смешать его с творогом 2-5%, четвертинкой банана и 1ч.л. меда. После этого всю смесь нужно взбить в блендере.
Впрочем, детокс-диета – это не только правильное питание. Это также физическая активность:
- прогулки на свежем воздухе;
- дыхательные упражнения;
- йога;
- бег трусцой.
Кроме того, к детокс-диете мы можем присоединить следующее:
- контрастный душ по утрам;
- восьмичасовой сон;
- одежда из натуральных материалов;
- отказ от курения и алкоголя.
Не забывайте и об эмоциональном состоянии. Ведь когда нервная система не в порядке, то и весь организм страдает. Поэтому перед тем как что либо начинать, нужно успокоиться и постараться получать как можно больше положительных эмоций от всего, что Вы делаете.Евгения Примак