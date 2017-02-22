Как эффективно избавиться от отечности ног?

Большинство людей привыкли считать отёчность обычным явлением, но не стоит так халатно относиться к этому казалось бы “несерьёзному” недугу. В поисках лучшего способа избавиться от отёчности ног мы собрали в этой статье самые простые, но очень результативные методы народной медицины, которые непременно помогут вам в борьбе с этим недугом.

Первый способ.

Если отёчность ног связана с сидячей работой, то воспользуйтесь следующим упражнением. Сидя на стуле необходимо поочерёдно прижимать к поверхности пола каждую пяточку и вытягивать носок вверх, после чего нужно делать всё наоборот (прижимать носок и вытягивать пяточку). Время выполнения упражнения: от пяти до десяти минут.

Второй способ.

Для того чтобы избавиться от отёков ног следует приготовить домашнее средство по следующему рецепту. Залейте полным стаканом кипятка из очищенной воды одну чайную ложечку сухой измельчённой травы астрагала. Накройте ёмкость со смесью крышкой и поставьте в тёплое место на пятнадцать минут, после чего процедите получившуюся жидкость через, сложенную в два – три слоя марлевую ткань. Готовый настой принимают по четверти стакана три – четыре раза в день в течение двух месяцев.

Третий способ.

Необходимо тщательно смешать до однородного состояния одну часть скипидара и две части подогретого на водяной бане касторового масла. Теперь нанесите получившуюся смесь на икры и ступни тонким ровным слоем и разотрите (не менее пяти – семи минут), после чего утеплите ножки и лягте под одеяло. По окончании процедуры ополосните ноги прохладной проточной водой. Через час отёк пройдёт.

Четвёртый способ.

Также для снятия отёчности можно использовать ванночки. Для проведения данной процедуры необходимо заварить две – три больших (столовых) ложки сухоцвета лекарственной ромашки литром кипятка, после чего поставить кастрюлю со смесью на медленный огонь на три – пять минут, а затем смешать с двумя литрами горячей воды и поместить туда ножки до её полного охлаждения. Вместо ромашки можно использовать морскую соль (три – четыре ложки на два литра воды).

Пятый способ.

Смешайте в одинаковых пропорциях сушёные берёзовые почки, спорыш и полевой хвощ. Теперь измельчите сбор в кофемолке и заварите одну чайную ложечку готового сырья стаканом кипятка. Через полчаса процедите настой и употребляйте его по столовой ложке трижды в день после еды. Продолжительность курса: от одного до двух месяцев.

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Валентина Соломатина