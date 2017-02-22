10 масок для лица с медом

Несмотря на огромный выбор выпускаемой косметической продукции, средства с натуральными компонентами, приготовленные в домашних условиях, не теряют своей актуальности и становятся все популярнее. Одним из таких чудодейственных натуральных компонентов является мед.

В чем же полезность меда для кожи? Прежде всего, благодаря своему богатому витаминами составу, мед питает и восстанавливает кожу. В состав меда входят практически все микроэлементы, фруктоза, глюкоза, витамины группы В, витамин С, каротин (витамин А), а также витамины Н, К, РР и многие другие. Все они, без сомнения, благотворно влияют на кожу лица, улучшая ее состояние.

Основные преимущества меда в составе косметических средств:

• Мед способен глубоко проникать в поры, питая и увлажняя кожу, препятствуя испарению влаги, тем самым придавая лицу свежесть.

• Мед обладает превосходными очищающими свойствами, он будто губка впитывает в себя любые мелкие кожные загрязнения.

• Мед имеет подтягивающие, вяжущие и тонизирующие свойства, а также способствует заживлению воспалений.

Предлагаем испытать все полезные свойства чудо-ингредиента на себе, приготовив маску на основе натурального меда.

Маска для лица с медом и яйцом

Всего несколько процедур с этой маской сделают вашу кожу нежной, мягкой и шелковистой.

Состав: яичный желток – 1 шт, мед – 1 ч.л, оливковое масло – 1 ст.л.

Способ приготовления: разотрите желток с медом и добавьте оливковое масло. В случае необходимости оливковое масло можно заменить льняным, кунжутным, арахисовым или тыквенным. Тщательно все размешайте и нанесите на лицо на 15-20 минут, после чего смойте большим количеством теплой воды.

Маска для лица с медом и лимоном

Эта маска отлично подходит любому типу кожи, а приготовить ее не составит труда.

Состав: вересковый мед – 1 ст.л, лимонный сок – 10 капель, толокно.

Способ приготовления: Смешайте мед, толокно и лимонный сок, хорошо размешайте и нанесите на лицо на 25-30 минут, после чего смойте прохладной водой.

Маска для лица с медом и аспирином

При регулярном применении (2-3 раза в неделю) эта маска обновит кожу, выровняет цвет лица, очистит поры и устранит воспаления.

Состав: мед – 1 ч.л, аспирин – 2 таблетки.

Способ приготовления: капните на таблетки несколько капель теплой воды и подождите, пока таблетки распадутся на гранулы, затем добавьте мед и все тщательно размешайте. Готовую маску нанесите на лицо на 10 минут, после чего помассируйте лицо, как будто скрабом, и смойте маску с лица теплой водой.

Маска для губ из меда

Зимой губы часто обветриваются, сохнут и шелушатся. Мед поможет избавиться от этих проблем. Все, что надо сделать – это нанести несколько капель меда на губы, подержать 10 минут, затем помассировать губы подушечками пальцев, после чего смыть мед с губ.

Маска для лица с медом и овсянкой

Маска с медом и овсянкой не только освежит лицо, но и очистит поры и даже разгладит мелкие морщинки.

Состав: овсяные хлопья – 1 ч.л, мед – 1 ч.л, кефир – 1 ст.л, соль – щепотка.

Способ приготовления: смешайте мед и овсяные хлопья, добавьте ложку кефира и щепотку соли, все хорошо перемешайте. Нанесите полученное средство на шею и лицо на 25-30 минут, а затем смойте холодной водой.

Маска для лица с медом и молоком

Эта маска отлично подойдет сухой коже, она увлажнит и наполнит жизненной силой увядающую кожу.

Состав: молоко – 20 г, мед – 1 ч.л.

Способ приготовления: растворите мед в молоке и нанесите смесь на лицо на 20 минут, после чего смойте маску сначала теплой водой, а затем прохладной.

Маска для лица с медом и алоэ

Маска с медом и алоэ подходит всем типам кожи, в том числе, и комбинированной. Алоэ увлажнит кожу, насытит еще питательными элементами и приведет в тонус, а мед обогатит ее природными компонентами.

Состав: мед – 1 ч.л, мякоть алоэ – 1 ч.л, белок – для жирной кожи (или желток – для сухой).

Способ приготовления: смешайте мед, мякоть алоэ, желток или белок. Все ингредиенты хорошо размешайте до однородности. Нанесите маску на кожу на 15-20 минут, в конце смойте теплой водой.

Маска для лица с медом и глицерином

Эта маска разгладит морщины, освежит кожу и придаст ей безупречный вид.

Состав: мед – 1 ч.л, пшеничная мука – 1 ч.л, глицерин – 1 ч.л, зеленый чай – 2 ст.л.

Способ приготовления: Смешайте мед, муку и глицерин, добавьте в полученную смесь зеленый чай и снова все хорошо размешайте. Полученную массу нанесите на 20 минут на лицо и шею, после чего смойте теплой водой.

Маска для лица с медом и водкой

Маска с медом и водкой смягчит и восстановит нормальную и сухую кожу, подарив ей сияние и свежесть.

Состав: водка – 25 г, мед – 100 г.

Способ приготовления: растопите мед на водяной бане, дайте слегка остыть и добавьте в него водку. Тщательно размешивайте смесь до однородности и нанесите на лицо и шею на 15 минут, после чего умойтесь холодной водой.

Маска для лица с медом и морковью

Эта маска увлажнит кожу, разгладит морщинки и выровняет цвет лица.

Состав: мед – 1 ч.л, яичный желток – 1 шт, свежевыжатый морковный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления: смешайте все ингредиенты до получения однородной консистенции и нанесите на лицо на 15-20 минут, после чего смойте маску кипяченой водой пополам с молоком. Можно также добавить в смесь 10-20 капель сока лимона.

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Алевтина Мармеладова