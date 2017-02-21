Как вылечить молочницу народными средствами

Молочница – одно из простых и наиболее распространенных, но достаточно неприятных заболеваний половых органов и слизистых оболочек. Заболевание вызвано грибками рода Кандида, поэтому второе его название «кандидоз». Он в одинаковой степени поражает представителей и мужского, и женского пола. Лечение осуществляется с помощью медикаментов в виде свечей, таблеток, гелей. Также применяются народные средства от молочницы, позволяющие избавиться от неприятных симптомов.

Лучшие народные средства от молочницы: лекарственные травы.

Хорошо себя зарекомендовали травяные сборы:

Для приготовления эффективного лекарства в домашних условиях можно взять по чайной ложке коры дуба, ромашки, 3 ложки листьев крапивы, 5 ложек травы спорыша. Все тщательно перемешать, взять 2 ст. л. этой смеси, залить литром воды, вскипятить, выдержать на медленном огне 5 минут, процедить. Отвар применять для подмывания и спринцевания.

Еще одно эффективное народное средство от молочницы – трава зверобоя. Чтобы приготовить лекарство, следует 2 ст. л. травы залить 200 мл воды, греть на водяной бане 15 минут.

В основе многих травяных сборов против молочницы лежит кора дуба, ее можно использовать и отдельно, она способна в короткие сроки восстанавливать поврежденную слизистую оболочку. В этих целях рекомендуется использовать и ромашку аптечную, которая является хорошим антисептиком. Именно эти два растения и нужно применять в борьбе с молочницей.

Известен еще один сбор, позволяющий решить эту деликатную женскую проблему. Для его приготовления необходимо смешать по столовой ложке розмарина, шалфея, тысячелистника, коры дуба. Всю смесь залить тремя литрами воды, кипятить 10 минут, применять для спринцевания, подмывания и закладки тампонов.

Отвар календулы и ромашки – отличное средство, используемое для спринцевания. Применяя этот метод, избавиться от дискомфортных ощущений и выделений можно уже после проведения первой процедуры. Такой отвар оказывает противовоспалительное и обеззараживающее действие. Необходимо взять по две ложки травы, залить 2 л воды, довести до кипения, выдержать 10 минут, процедить и применять для лечения. Спринцевание травяными отварами желательно проводить утром и вечером. Для лучшего эффекта можно добавить ложку соды, так быстрее наступит выздоровление.

Избавиться от молочницы женщинам помогают и другие лекарственные растения, такие как яснотка, лопух, чистотел, березовые почки, шишки можжевельника, девясил. Их можно использовать в сборе, а можно по отдельности. Ложку травы следует залить стаканом кипятка, поставить на огонь и выдержать 10 минут, настоять полчаса. Приготовленный настой необходимо использовать для приема внутрь и спринцевания, пить нужно по ¼ стакана трижды в день.

Еще несколько народных средств от молочницы:

1. Восстановить нормальную микрофлору влагалища у женщины поможет кефир. Для проведения лечения необходимо из марли сделать тампон, смочить его в кефире и поставить на ночь. Чтобы наутро не было проблем с извлечением тампона, предварительно в него нужно завернуть нитку. Утром тампон извлечь и провести спринцевание любым травяным обеззараживающим отваром.

2. Магнезия в сочетании с кефиром – еще один рецепт, позволяющий решить проблему с женским здоровьем. Магнезию можно купить в аптеке, продается она в порошковом виде. Чтобы приготовить лекарство, ложку порошка магнезии необходимо развести в литре теплой кипяченой воды. На ночь необходимо провести процедуру спринцевания, а затем вставить тампон, смоченный в кефире.

3. Избавиться от неприятного зуда и белых выделений также поможет раствор соды и йода. На литр теплой кипяченой воды следует взять ложку соды и несколько капель йода, проводить спринцевания или принимать сидячую ванну с этим раствором.

4. Сок каланхоэ – еще одно хорошее средство, применяемое в народной медицине при этом заболевании.

Применение лекарственных растений для спринцевания и приема внутрь дает хороший закрепляющий эффект после противогрибкового лечения.

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Валентина Соломатина