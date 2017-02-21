Тест-слово: о чем расскажет ваше подсознание?

То, как человек воспринимает сам себя, и то, как его видят окружающие, — порой две разные вещи. Нам сложно оценивать самих себя, ведь мы проводим наедине с собственной личностью 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Этот тест призван узнать, какие тайны о вашей личности таит подсознание. Узнаем?

Пробегитесь глазами по этим буквам. Какое слово вы заметили первым?

Если вы в первую очередь увидели слово:

“Миндаль”

У вас чересчур высокая самооценка, и вы тяжело сходитесь с людьми. Признаться честно, вы и не хотите вливаться в коллектив. При этом, когда вас обделяют вниманием и не приглашают на мероприятия, вы сильно обижаетесь. Окружающим вы не показываете свои обиды и закрываетесь в себе, чтобы в очередной раз не быть обиженным.

“Любовь”

Вы жалеете всех и вся. У вас высокая самооценка, и вы просто обожаете решать проблемы – свои и чужие. Часто у вас возникают проблемы с выражением своих чувств. Беря на себя ответственность, вы часто впоследствии боитесь, что не справитесь. Окружающие этого не видят, да и сами вы не осознаете это, но в вас живет огромный страх в чем-то не преуспеть. Часто подсознание показывает вам это через сны, где вы бежите за кем-то или чем-то и не можете поймать.

“Чай”

С первого взгляда, вы тихий и закрытый человек. Но когда вы раскрываетесь, люди удивляются, что вы можете быть в меру наглым. С другой стороны, с вами очень просто. Вы сильный человек. Очень часто в эту категорию попадают гении. Даже в самые сложные моменты вы находите решение. Когда вы молчите, люди все равно чувствуют ваше присутствие и силу. У вас очень хорошее воспитание, и вы никогда не причините боль людям.

“Смех”

Вы всегда находитесь в напряжении, так как искренне считаете, что вы не такой хороший человек, каким считают вас окружающие. Вы очень восприимчивы к эмоциям других людей. В вас сидит глубокое убеждение, что вы должны всем угождать. Вы сильно хотите понравиться всем людям.

“Котенок”

Вы источаете энергетику невинного и безобидного человека, но вы подсознательно жаждете внимания и доверия от всех, кто вас окружает. Даже если это не проявляется внешне, у вас есть очень высокая самооценка, и вы гордитесь собой. Порой чересчур. Для вас важно не запятнать репутацию, и вы подсознательно хотите всегда выделяться из толпы.

“Кофе”

Вы всегда стараетесь держать себя в каких-то рамках, поэтому вы испытываете постоянное напряжение. Время от времени у вас появляется жгучее желание выплеснуть это напряжение, и вы начинаете искать способы, как это сделать. Порой вы срываетесь на других и провоцируете их. Вам стоит найти более спокойные методы избавления от напряжения.

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Александра Дроздова