Цистит. Как себе помочь

Согласно статистике, каждая женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с симптомами такого неприятного заболевания, как цистит. Он является бактериальной инфекцией, поражающей мочевыводящую систему, и более распространен у женщин, но встречается и у мужчин. В нашей статье мы расскажем, какими натуральными средствами стоит воспользоваться при лечении этого заболевания.

Что нужно знать о цистите?

Как мы упомянули ранее, цистит более распространен у женщин, поскольку наш мочевой канал более короткий по сравнению с мужским. Это дает возможность бактериям (стафилококкам, стрептококкам, кишечной палочке и пр.) быстрее проникать в мочевой пузырь, провоцируя воспаление.

Наиболее частыми симптомами цистита являются:

- острая и режущая боль в низу живота,

- частое мочеиспускание,

- жжение и боль при мочеиспускании,

- повышение температуры,

- озноб.

Дополнительными факторами риска развития инфекции обычно являются:

- использование определенных средств контрацепции (презервативов со смазкой, спермицидного геля),

- нарушения уретры в следствие длительного или интенсивного полового акта,

- гормональные сбои, сопровождающие беременность и менопаузу,

- задержка мочеиспускания (когда мы слишком долго терпим),

- простатит.

Рекомендации по лечению цистита

Пей больше жидкости: с появлением первых симптомов инфекции важно пить воду каждый час. Так ты быстрее очистишь мочевой пузырь от бактерий.

Не откладывай поход в уборную: при длительных периодах задержки мочеиспускания мочевой пузырь испытывает излишнее давление и не имеет возможности бороться с инфекцией.

Приложи сухое теплую вещь: грелка, приложенная к низу живота, поможет снять боль и дискомфорт.

Прими ванну сидя: если чувство боли или жжения не покидает, прими теплую ванну в сидячем положении. Эта процедура категорически запрещена беременным женщинам, поскольку создает угрозу для будущего ребенка.

Поддерживай гигиену при сексуальных контактах: оба партнера должны осуществлять гигиену интимных зон до и после полового акта.

Используй хлопковое нижнее белье: синтетическая одежда не позволяет интимной области «дышать», провоцируя распространение бактерий. Мужчинам рекомендуется отдать предпочтение свободным моделям трусов.

Откажись от алкогольных напитков: они раздражают стенки мочевого пузыря и мочевыводящие пути, поэтому при остром или хроническом цистите стоит сократить потребление алкоголя.

Смени вид контрацепции: женские презервативы и колпачки провоцируют воспаление, переходящее в уретру. Спермицидные гели могут вызывать ослабление защитных механизмов мочевого пузыря, что позволяет выживать бактериям и приводит к заболеваниям.

Будь внимательней к интимной гигиене: не используй дезодоранты и вагинальное мыло, а также сократи продолжительность принятия горячего душа.

При наследственной предрасположенности к заболеваниям почек, диабету, а также при беременности, тошноте, повышении температуры и артериального давления, наличии крови в моче обратитесь к врачу.

Домашние средства от цистита

Ты можешь воспользоваться одним или сразу несколькими из следующих натуральных способов лечения цистита, поскольку все они по-настоящему эффективны:

Выпивай один стакан воды с двумя ложками пчелиного меда и двумя ложками яблочного уксуса с каждым приемом пищи.

Съедай три зубчика свежего чеснока в день.

Дважды в день выпивай по стакану воды с чайной ложкой пищевой соды.

Принимай отвар петрушки: две ложки измельченной петрушки добавь в литр кипящей воды и прокипяти 10 минут, затем остуди.

Полкило вишни или черешни без косточек нагрей на водяной бане до образования пюре. Добавь 250 гр тростникового сахара и вари до получения джема. Храни полученную массу в сухой герметичной посуде в холодильнике. Принимай по одной чайной ложке в день.

Доведи до кипения литр воды с добавлением двух ложек сбора ромашки и 3 зубчиков свежего чеснока, прокипяти в течение 10 минут, затем дай отвару остыть. Осуществляй интимную гигиену процеженным отваром перед сном.

Выпивай три стакана клюквенного сока или морса в день. Клюква содержит особые соединения, препятствующие распространению бактерий в мочевыводящей системе, а также богата витамином С и природными бактерицидными и дезинфицирующими веществами.

Приготовь отвар из 4 небольших луковиц и литра воды и пей в течение дня.

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Валентина Соломатина