Домашние тоники для лица

Тоники для лица - просто незаменимая вещь для ухода за кожей лица. Тоник необходимо использовать после очищения перед нанесением крема. Обычно тоник используют два раза в день - утром и вечером. Он обеспечивает дополнительное очищение, сужает поры и разглаживает кожу.

Рецепт №1.

На основе зелёного чая, хорош как для жирной и комбинированной кожи, так и для сухой.

Ингредиенты:

- 2 столовые ложки хорошего, качественного зелёного чая, без каких либо добавок.

- 1 стакан горячей воды (200-250 мл).

- 1 чайная ложка лимонного сока – в зависимости от кожи.

- 1 чайная ложка оливкового масла – в зависимости от кожи.

Берем 2 ложки зеленого чая, кидаем в предварительно подготовленную ёмкость и заливаем одним стаканом горячей, но не кипящей воды и настаиваем 10 минут, процеживаем. При жирной и комбинированной коже добавьте 1 чайную ложечку сока лимона, а для сухой – 1 чайную ложечку оливкового масла.

Рецепт №2.

На основе трав для нормальной, комбинированной либо проблемной кожи.

Ингредиенты:

- 2 столовых ложки ромашки

- 2 столовых ложки календулы

- 2 столовых ложки мяты

- 2 столовых ложки лаванды

- 2 стакана горячей воды (400-500 мл (в зависимости от вашего стакана))

Берем все травы по указанному количеству и заливаем 2 стаканами, опять-таки не кипящей, а горячей воды. Настаивать отвар 40-50 минут, а перед применением обязательно процедить.

Рецепт №3

Основывается на липовом цвете. Применяется для сухой кожи.

- 3 столовые ложки липового цвета

- 1 стакан горячей воды

Способ приготовления почти аналогичен рецепту №2. Берем нашу травку, засыпаем в стеклянную ёмкость и заливаем 1 стаканом горячей воды. Настаивать отвар 50-60 минут. Процедить и применить на практике.

Рецепт №4

На отличной основе из фруктов и ягод. К примеру, сухой коже подойдет тоник на винограде. А для жирной и комбинированной кожи из лимонного и апельсинного сока.

Для виноградного нужно:

- 1 стакан крупный ягодок винограда (любого светлого винограда)

- мёд

- соль

Первым делом берем виноград и разминаем, а не выдавливаем сок. После оставляем массу на отдых на 1.5 часа. Затем, из нашей смеси начинаем выживать сок и добавлять мёд (на пол стаканчика сока – 1 чайная ложка мёда и 1 щепотка соли). После этой процедуры тоник тщательно перемешать и оставить в покое ещё минут на 40-50. За истечением этого времени тоник отлично настоится, и его можно будет спокойно применять.

Для апельсиново-лимоного нужно:

- сок лимона (свежевыжатый, домашний)

- сок апельсина (свежевыжатый, домашний)

- 100 мл молока

В соотношение 2:1 мы смешиваем сок лимона и апельсина и заливаем смесь соков 100 г молока, после чего, массу нагреваем до температуры 80 С. Остужаем, убираем в холодильник.

Такой тоник является прекрасным очищающим средством от кожного сала, также хорошо стягивает поры.

Рецепт №5.

Из лепестков роз. Лепестки роз очень широко используются в плане косметологии. Исходя из типа кожи рецепт можно редактировать.

Для нормальной, жирной и комбинированной кожи:

- 2 стакана лепестков роз.

- 2 стакана минеральной воды

Смешать два стакана лепестков роз с двумя стаканами минеральной воды комнатной температуры. Далее нагревать смесь на медленном огне до той поры, пока лепесточки не потеряют свой цвет и не станут бело-бежевыми. После того как смесь остыла, водичку от лепестков роз процедить в стеклянную ёмкость.

Для сухой кожи: рецепт почти такой же, только воду нужно заменить оливковым маслом.

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Алевтина Мармеладова