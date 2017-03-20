Как укрепить сосуды?

Ослабление, истощение сосудов приводит к нарушению кровообращения и обмена веществ, возникновению множества заболеваний. Поэтому очень важно заботиться о сосудах еще в молодом возрасте, чтобы предотвратить неприятности в будущем. И, прежде всего, следует заняться укреплением сосудов – повышением их тонуса.

Факторы, приводящие к ослаблению сосудов

Одна из основных причин ослабления сосудов – стрессы и нервные расстройства. Это происходит потому, что из-за сбоев нервной системы сосуды получают неправильные команды, и в них не поступают активные вещества, регулирующие сосудистый тонус.

«Врагами» сосудов являются алкоголь и никотин, прием которых оказывает на них чрезмерные нагрузки, вызывает разрушение их стенок.

Немаловажную роль играет и рацион питания. Употребление жирной, соленой и острой пищи приводит к отложению холестерина в сосудах, образованию так называемых холестериновых бляшек.

Малоактивный образ жизни, который присущ сегодня многим людям, также оказывает неблагоприятное действие на сосуды. При отсутствии физической активности происходит застой крови и чрезмерное расслабление сосудов.

Признаки «плохих» сосудов:

быстрая утомляемость;

частые головокружения, слабость;

метеочувствительность;

появление «мушек» перед глазами;

нестабильное артериальное давление;

плохой сон;

приступы сердцебиения;

онемение, покалывание конечностей;

холодные ноги и руки;

одышка даже при малых нагрузках и т.д.

Укрепление сосудов

Оздоровление сосудов нуждается в комплексном подходе. Для некоторых людей это будет означать полное изменение образа жизни, но результат стоит этого – восстановить сосуды возможно, лишь прилагая к этому определенные усилия.

Спорт

Прежде всего, следует включить в распорядок дня, каким загруженным он ни был, физические упражнения. Утренние пробежки, занятия йогой, танцами, плаванием – все это будет отличной тренировкой для сосудов. Нагрузки должны быть умеренными, нельзя допускать переутомления и перенапряжения.

Рацион питания

Ежедневный рацион должен включать большое количество фруктов и овощей. К минимуму следует свести употребление жирных и жареных блюд, кофеинсодержащих напитков. Важно не переедать, кушать небольшими порциями 4 -5 раз в день. Также необходимо соблюдать питьевой режим – употреблять не менее 1,5 литра жидкости в сутки.

Для повышения тонуса сосудов полезно регулярно употреблять такие продукты:

чеснок;

орехи;

курага;

чернослив;

изюм.

Водные процедуры

Отлично укрепляют сосуды походы в баню и сауну, обливания холодной водой. Также для закаливания сосудов можно ежедневно принимать контрастный душ. При этом следует учитывать, что зимой контрастный душ лучше заканчивать горячей водой, а летом - холодной.

Очищение сосудов

Очистить сосуды можно, если вместо воды употреблять отвар из плодов шиповника и измельченной хвои. Готовится отвар таким образом:

3 столовые ложки плодов шиповника и 5 столовых ложек хвои залить 3 стаканами воды.

Довести до кипения и варить на слабом огне 10 минут. Настоять в течение ночи в теплом месте, процедить.

Весь отвар разделить на несколько порций и выпить в течение дня. Курс очищения – 4 месяца.

Положительные эмоции и отдых

Уделяйте больше внимания регулярному правильному отдыху: сон не менее 8 часов, прогулки на свежем воздухе при любой погоде, путешествия, хобби. Оптимистический жизненный настрой, хорошее настроение, стремление к здоровой и полноценной жизни – неотъемлемые условия нормализации состояния сосудов.

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Александра Дроздова