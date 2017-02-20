15 масок для кожи вокруг глаз

Кожа век часто нуждается в смягчении, снятии усталости, припухлостей, дополнительном питании и увлажнении. С возрастом за ней стоит следить еще более тщательно, чтобы избежать морщин.

Маски для кожи вокруг глаз с петрушкой:

1. Маска из зелени петрушки и сметаны.

Смешайте 2 чайные ложки сметаны с 1 чайной ложкой мелко порубленной в кашицу зеленью петрушки. Нанесите маску на кожу вокруг глаз, сверху накройте влажными ватными тампонами. Смойте через 15 минут тепловатой водой.

2. Маска из петрушки с маслом или маргарином.

Смешайте 10 грамм мелко нарезанной петрушки с 20 граммами маргарина или сливочного масла.

3. Маска из зелени петрушки.

Просто нанесите свежеистолченную зелень петрушки на веки, накройте влажными ватными тампонами и оставьте на 15 минут. Смойте тепловатой водой.

4. Маска для век из корня петрушки.

Эта маска поможет при отечной коже век. Потрите на мелкой терке корень петрушки, наложите полученную кашицу на веки на 15-20 минут.

Маски для кожи вокруг глаз с картофелем:

Эти маски убирают синяки под глазами и питают кожу.

5. Самое простое - отварить картофелину в мундире, подождать пока она остынет. Когда картофель станет просто теплым, разрежьте его ножом на две части и на 30-40 минут положите на глаза.

6. Маска из сырого картофеля, молока и муки.

Натрите вымытый не чищенный картофель на мелкой терке. Смешайте 2 чайные ложки получившейся массы с 1 столовой ложкой молока и двумя чайными - муки. Нанесите полученную смесь на кожу вокруг глаз на 15-20 минут.

Маски для век из меда:

7. Для сухой кожи подойдет такая маска для кожи вокруг глаз:

Смешайте одну чайную ложку меда с яичным желтком. Нанесите на кожу век и оставьте на 10 минут.

8. Медовая маска для век от морщин:

Смешайте две чайные ложки меда с двумя ложками овсяных хлопьев и ложкой крепкого чая. Добавьте воды, чтобы маска получила необходимую густоту. Подогрейте полученную смесь на пару, чтобы распарить хлопья. Нанесите на кожу вокруг глаз на 20 минут. Смывайте маску сначала теплой, потом прохладной водой. Увлажните кожу кремом после нанесения.

9. Медово-творожная маска для век.

Смешайте 1 чайную ложку меда, 2 столовые ложки творога и столовой ложкой сливок или несколькими каплями оливкового масла. Нанесите на кожу вокруг глаз на 15 минут.

Другие рецепты масок для кожи вокруг глаз:

10. Персиковая маска.

Размять спелый персик и добавить в полученную кашицу ложку сливок, сметаны, молока или крахмала.

11. Банановая маска.

Спелый банан разомните в кашицу, смешайте с чайной ложкой молока и нанесите на кожу век на 10-15 минут.

12. Овсяная маска.

Эта маска успокоит раздраженную кожу и разгладит нежную сухую кожу. Смешайте 2 ложки овсяных хлопьев с 4 ложками молока или сливок. Когда хлопья разбухнут, заверните их на 2 части и каждую заверните в марлю. Положите приготовленные компрессы на глаза на 20 минут.

13. Маска для кожи век из клубники.

Эта домашняя маска питает и разглаживает кожу вокруг глаз. 2-3 ягоды клубники разомните вилкой до состояния густой массы и смешайте с чайной ложкой меда. Заверните полученную маску в марлю и положите на глаза на 20 минут. После снятия маски протрите кожу смоченным в молоке ватным тампоном.

14. Маска из квашеной капусты.

Заверните капусту в марлю и положите на веки. Лежите с ней 15-20 минут в темном помещении.

15. Маска из свежей капусты.

Мелко нашинкуйте капусту, заверните в марлю и положите на глаза на 15-20 минут.

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Валентина Соломатина