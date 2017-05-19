Шепотки на все случаи жизни

Шепотки — это особые заговоры, с помощью которых можно и удачу привлечь, и от неприятностей защититься. Это своеобразная магическая скорая помощь.

Шепотки на удачу

• Если хотите привлечь удачу, то, переступая порог дома, шепните: «Истина в том, что за этим порогом сила моя».

• Если хотите уберечься от гнева начальника: «Я на левом берегу, ты — на правом. Кричи — не кричи, все равно не докричишься». Этот шепоток нужно произносить перед разговором с начальником, если он чем-то не доволен.

• Если вы хотите, чтобы день прошел удачно, встаньте утром с правой ноги и произнесите: «Куда правая нога, туда и левая. Куда я, туда и удача моя.»

Шепотки на деньги

• Получая деньги, шепните: «Денежку в карман, скоро будет целый чемодан».

• Шепоток на кошелек: «Мой кошелек звенит, от денег толстеет. С каждым днем моя удача зеленее».

• Если отдаете деньги: «Деньги отдаю, но обратно их жду».

Шепотки в спину

Шепотки в спину произносятся для того, чтобы наказать обидчика или защититься от его злого умысла.

• Если вам пожелали чего-то плохого, то скажите: «Чего желаешь мне, забирай себе».

• Если вам нагрубили в общественном месте: «Твой негатив, тебе с ним и жить, а мне чужого не надо».

• Шепоток в спину врагу: «Твои речи тебе же в плечи».

Шепотки на любовь

• Если хотите привлечь внимание человека, произнесите ему вслед любовный шепоток: «Как стелется трава весной, так и ты будешь стелиться предо мной».

• Если хотите отвадить любимого от другой женщины, положите незаметно в его карман головку чеснока и скажите: «Выбросишь чеснок, выбросишь из сердца и (имя соперницы)». Естественно, обнаружив у себя в кармане чеснок, мужчина вынет его и выбросит.

• Если муж уходит, вслед ему скажите: «Как вода с земли на небо возвращается, так и тебе суждено ко мне вернуться».

Эти заговоры помогут в сложных ситуациях, настроят на правильный лад и привлекут удачу. Помните, что произнося любой шепоток или заговор, важно вкладывать в свои слова всю энергию и силу.

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Валентина Соломатина