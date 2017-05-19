Шепотки на все случаи жизни
Шепотки — это особые заговоры, с помощью которых можно и удачу привлечь, и от неприятностей защититься. Это своеобразная магическая скорая помощь.
Шепотки на удачу
• Если хотите привлечь удачу, то, переступая порог дома, шепните: «Истина в том, что за этим порогом сила моя».
• Если хотите уберечься от гнева начальника: «Я на левом берегу, ты — на правом. Кричи — не кричи, все равно не докричишься». Этот шепоток нужно произносить перед разговором с начальником, если он чем-то не доволен.
• Если вы хотите, чтобы день прошел удачно, встаньте утром с правой ноги и произнесите: «Куда правая нога, туда и левая. Куда я, туда и удача моя.»
Шепотки на деньги
• Получая деньги, шепните: «Денежку в карман, скоро будет целый чемодан».
• Шепоток на кошелек: «Мой кошелек звенит, от денег толстеет. С каждым днем моя удача зеленее».
• Если отдаете деньги: «Деньги отдаю, но обратно их жду».
Шепотки в спину
Шепотки в спину произносятся для того, чтобы наказать обидчика или защититься от его злого умысла.
• Если вам пожелали чего-то плохого, то скажите: «Чего желаешь мне, забирай себе».
• Если вам нагрубили в общественном месте: «Твой негатив, тебе с ним и жить, а мне чужого не надо».
• Шепоток в спину врагу: «Твои речи тебе же в плечи».
Шепотки на любовь
• Если хотите привлечь внимание человека, произнесите ему вслед любовный шепоток: «Как стелется трава весной, так и ты будешь стелиться предо мной».
• Если хотите отвадить любимого от другой женщины, положите незаметно в его карман головку чеснока и скажите: «Выбросишь чеснок, выбросишь из сердца и (имя соперницы)». Естественно, обнаружив у себя в кармане чеснок, мужчина вынет его и выбросит.
• Если муж уходит, вслед ему скажите: «Как вода с земли на небо возвращается, так и тебе суждено ко мне вернуться».
Эти заговоры помогут в сложных ситуациях, настроят на правильный лад и привлекут удачу. Помните, что произнося любой шепоток или заговор, важно вкладывать в свои слова всю энергию и силу.Валентина Соломатина