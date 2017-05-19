Яичная маска-пленка

Отличная альтернатива очищающим полоскам. Очищает от черных точек и сальных пробок. Выравнивает цвет лица, убирает покраснения, делает кожу мягкой.

Для маски нам понадобится:

отделитель желток от белка, 2 миски,

ножницы,

яйцо (берите самое маленькое, потому что остается много белка и желтка),

вилка,

салфетки/бумажные полотенца.

1) Яичный белок отделяем от желтка

2) И то, и другое взбиваем

3) Очищаем лицо

4) Взбитый белок наносим на очищенное лицо, сверху приклеиваем салфетки. Получается не слишком привлекательное зрелище.

5) Так же яичный белок можно нанести поверх салфеток. Но не наносите слишком много, а то он будет очень долго сохнуть.

6) Ждем 20-30 минут, до полного высыхания белка, салфетка станет твердой, как корочка. Чем меньше белка вы нанесете, тем быстрее высохнет.

7) Достаточно резко отрываем салфетку от лица. Не слишком приятное чувство, порой больновато.

8 ) Умываемся и смазываем лицо взбитым желтком, чтобы увлажнить и смягчить кожу.

9) Ждем 10 минут, смываем - вуаля - чистая и очень мягкая кожа.

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Евгения Примак