Три удивительные маски от "гусиных лапок" вокруг глаз

"Гусиные лапки" - морщинки в уголках глаз. Часто они возникают от того, что мы улыбаемся или прищуриваемся, а с возрастом - они углубляются и удлиняются, и совсем не украшают нас.

Маска для глаз Укропная

Насыпьте на два небольших куска марли или широкого бинта по горсти семян укропа, опустите в горячую воду или молоко на 1-2 минуты и дайте остыть.

Наложите на глаза на 10-15 минут.

Вместо семян укропа можно использовать обычные чайные пакетики или сушеную петрушку, шалфей, ромашку.

Маска для глаз Миндальная

Вбивайте каждый вечер в течение месяца в морщинки миндальное масло, оставляйте примерно на полчаса, затем осторожно, не растягивая кожу, промокните излишки мягкой салфеткой.

Наносить дополнительно крем на кожу вокруг глаз не стоит, чтобы избежать отеков.

Маска для глаз Васильковая

Приготовьте масляный настой из столовой ложки цветков василька синего и половины стакана оливкового или миндального масла. Смоченные в настое ватные диски держите на глазах 20 минут, затем осторожно протрите кожу водным настоем василька (1 ст. ложка цветков на 1 ст. кипятка).

Масляной настой так же можно использовать для снятия водостойкой косметики с век, если же кожа сухая или нормальная, то и со всего лица.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова