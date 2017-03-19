Какие напитки эффективно снижают аппетит?

Часто можно слышать утверждение, что для того чтобы похудеть необходимо меньше есть. В этих словах большая доля правды, но большинство женщин сталкивается с проблемой - как меньше кушать? Существует простой метод - напитки, снижающие аппетит.

Отвар из сухофруктов

Необходимо горсть сушеных абрикосов, яблок и чернослива добавить в один литр кипящей воды, держать сухофрукты в кипящей воде пятнадцать минуть, после чего снять с огня и остудить. Принимать отвар следует по 200 мл несколько раз в день, что позволит эффективно снизить аппетит.

Вода с лимоном и медом

В деле снижения аппетита отлично зарекомендовал себя простой стакан воды с несколькими дольками лимона и чайной ложкой меда. Кроме того, этот напиток прекрасно тонизирует и очищает желудочно-кишечный тракт.

Русский квас

Настоящий, домашний квас, хоть и обладает немалой калорийности, но отлично утоляет не только жажду, но желание съесть что-нибудь лишнего.

Отвар шиповника

Столовую ложку без горки сухих ягод шиповника заливаем 500 мл кипяченой воды, настаиваем в течение 30 минут, добавляет чайную ложку меда. Этот напиток эффективно снижает аппетит, а также повышает общую сопротивляемость организма и инфекциям. Обратите внимание на то, что отвар шиповника невероятно полезен!

Кисломолочные напитки

Употребление таких кисломолочных напитков, как кефир, ряженка или простокваша позволит не только снизить аппетит, но и очистить организм, в том случае если заменять ими один из приемов пищи. Обратите внимание на то, чтобы выбранные вами кисломолочные напитки были небольшой жирности.

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Мария Зимина