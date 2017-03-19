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Короткая тренировка со стулом

Короткая тренировка со стулом. Короткая тренировка со стулом 1
 

Комплекс упражнений для всего тела, для выполнения которого тебе понадобится оригинальный инвентарь - обычный стул. 

Упражнение 1.

Ляг на спину, согни ноги под углом 90 градусов и положи их на стул.

Напряги живот, приподнимись немного и потяни руки вперед, дотронувшись до колен.

Повтори упражнение 20 раз.

Упражнение 2.

Стань на колени, держась за спинку стула, ноги согнуты.

Теперь облокотись об стул и приподними левую ногу в сторону.

Выполни упражнение по 20 раз с каждой ногой.

Упражнение 3.

Выпрями ноги вперед и облокотись об стул сзади, слегка согнув локти. Напряги живот и согни локти еще больше, затем распрями. Повтори упражнение 20 раз.

Упражнение 4.

Держи руки на спинке стула, ноги вместе, носки в стороны.

Теперь приподнимись на носках и немного присядь.

Повтори упражнение 20 раз.

Упражнение 5.

Наклонись вперед, положив руки на спинку стула и согнув локти под углом 90 градусов.

Теперь подними левую ногу, а правую слегка согни.

Вернись в исходное положение и повтори упражнение по 20 раз с каждой ногой.

Александра Дроздова
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