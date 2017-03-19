Короткая тренировка со стулом
Комплекс упражнений для всего тела, для выполнения которого тебе понадобится оригинальный инвентарь - обычный стул.
Упражнение 1.
Ляг на спину, согни ноги под углом 90 градусов и положи их на стул.
Напряги живот, приподнимись немного и потяни руки вперед, дотронувшись до колен.
Повтори упражнение 20 раз.
Упражнение 2.
Стань на колени, держась за спинку стула, ноги согнуты.
Теперь облокотись об стул и приподними левую ногу в сторону.
Выполни упражнение по 20 раз с каждой ногой.
Упражнение 3.
Выпрями ноги вперед и облокотись об стул сзади, слегка согнув локти. Напряги живот и согни локти еще больше, затем распрями. Повтори упражнение 20 раз.
Упражнение 4.
Держи руки на спинке стула, ноги вместе, носки в стороны.
Теперь приподнимись на носках и немного присядь.
Повтори упражнение 20 раз.
Упражнение 5.
Наклонись вперед, положив руки на спинку стула и согнув локти под углом 90 градусов.
Теперь подними левую ногу, а правую слегка согни.
Вернись в исходное положение и повтори упражнение по 20 раз с каждой ногой.Александра Дроздова