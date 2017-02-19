Польза сливы: пять удивительных фактов
Слива – что мы о ней знаем? Слива наиболее известна как средство для улучшения работы кишечника, а о других её свойствах многие и не догадываются.
Между тем слива – это бесценный продукт-рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Да, да, те самых, о которых сегодня говорят буквально со всех сторон.
Давайте узнаем, чем ещё полезна слива, и какими поразительными свойствами она обладает.
Замедляет старение
В настоящее время омолаживающие свойства приписывают многим продуктам. Но то, что слива действительно замедляет старение, – это доказанный факт.
Количество антиоксидантов в сливе, а уж тем более в производном от неё черносливе, превышает все мыслимые и немыслимые значения.
Кстати, за океаном слива признана полезной вполне официально: в американском рейтинге продуктов-антиоксидантов слива занимает почетное первое место, намного опередив все остальные продукты.
Факт первый: пьедестал почёта по содержанию антиоксидантов.
Из-за обилия антиоксидантов употребление сливы полезно для повышения уровня иммунитета и профилактики онкозаболеваний.
Факт второй: профилактика онкологических заболеваний.
Защищает сердце и сосуды
Слива укрепляет и защищает сердце - отчасти благодаря калию, который входит в её состав, а отчасти благодаря магнию, которого там тоже немало. Да и пищевые растительные волокна – такие, например, как пектин, тоже вносят свой вклад.
Словом, слива улучшает работу сердца.
Факт третий: защита и укрепление сердца.
Слива защищает и от одного из самых опасных заболеваний – атеросклероза, и прекрасно укрепляет сосуды, и опять же благодаря пектину. Пектин - это водорастворимое волокно, которое связывает холестерин, выводит его из организма человека и не даёт ему откладываться на стенках сосудов.
Факт четвёртый: профилактика атеросклероза.
Улучшает пищеварение
Слива улучшает пищеварение за счет пектина – клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, в сливах содержатся органические кислоты и растительные ферменты, которые так же нормализуют пищеварение.
Однако не стоит забывать, что слива обладает слабительным действием. Поэтому существует «золотая середина», своеобразная норма для употребления сливы - ежедневно без опасения и с пользой для здоровья можно съедать 5-6 слив.
Этого достаточно, чтобы, с одной стороны, получить все полезные вещества, но при этом послабляющий эффект сливы не будет слишком выражен.
Снижает риск инфаркта
Слива снижает риск образования тромбов, т.к. в сливе содержатся кумарины. Они уменьшают свёртываемость крови и мешают образовываться тромбам. Поэтому слива эффективна для профилактики инфаркта.
К тому же, пектин снижает уровень холестерина в крови, а это тоже профилактика инфаркта миокарда.
Факт пятый: защита от инфаркта миокарда.
А ещё слива помогает избавиться от отеков, т.к. она богата калием, а этот микроэлемент выводит лишнюю жидкость из организма.
Пригодится слива и тем, кто хочет похудеть: калорийность сливы невысока - всего 49 калорий, а ведь это довольно сладкая ягода. Да и её положительное воздействие на пищеварительную систему полезно для худеющих.
Как видите, польза сливы поистине удивительна. Балуйте себя вкусными и полезными плодами, и будьте здоровы, красивы и счастливы.Александра Дроздова