Польза сливы: пять удивительных фактов

Слива – что мы о ней знаем? Слива наиболее известна как средство для улучшения работы кишечника, а о других её свойствах многие и не догадываются.

Между тем слива – это бесценный продукт-рекордсмен по содержанию антиоксидантов. Да, да, те самых, о которых сегодня говорят буквально со всех сторон.

Давайте узнаем, чем ещё полезна слива, и какими поразительными свойствами она обладает.

Замедляет старение

В настоящее время омолаживающие свойства приписывают многим продуктам. Но то, что слива действительно замедляет старение, – это доказанный факт.

Количество антиоксидантов в сливе, а уж тем более в производном от неё черносливе, превышает все мыслимые и немыслимые значения.

Кстати, за океаном слива признана полезной вполне официально: в американском рейтинге продуктов-антиоксидантов слива занимает почетное первое место, намного опередив все остальные продукты.

Факт первый: пьедестал почёта по содержанию антиоксидантов.

Из-за обилия антиоксидантов употребление сливы полезно для повышения уровня иммунитета и профилактики онкозаболеваний.

Факт второй: профилактика онкологических заболеваний.

Защищает сердце и сосуды

Слива укрепляет и защищает сердце - отчасти благодаря калию, который входит в её состав, а отчасти благодаря магнию, которого там тоже немало. Да и пищевые растительные волокна – такие, например, как пектин, тоже вносят свой вклад.

Словом, слива улучшает работу сердца.

Факт третий: защита и укрепление сердца.

Слива защищает и от одного из самых опасных заболеваний – атеросклероза, и прекрасно укрепляет сосуды, и опять же благодаря пектину. Пектин - это водорастворимое волокно, которое связывает холестерин, выводит его из организма человека и не даёт ему откладываться на стенках сосудов.

Факт четвёртый: профилактика атеросклероза.

Улучшает пищеварение

Слива улучшает пищеварение за счет пектина – клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в сливах содержатся органические кислоты и растительные ферменты, которые так же нормализуют пищеварение.

Однако не стоит забывать, что слива обладает слабительным действием. Поэтому существует «золотая середина», своеобразная норма для употребления сливы - ежедневно без опасения и с пользой для здоровья можно съедать 5-6 слив.

Этого достаточно, чтобы, с одной стороны, получить все полезные вещества, но при этом послабляющий эффект сливы не будет слишком выражен.

Снижает риск инфаркта

Слива снижает риск образования тромбов, т.к. в сливе содержатся кумарины. Они уменьшают свёртываемость крови и мешают образовываться тромбам. Поэтому слива эффективна для профилактики инфаркта.

К тому же, пектин снижает уровень холестерина в крови, а это тоже профилактика инфаркта миокарда.

Факт пятый: защита от инфаркта миокарда.

А ещё слива помогает избавиться от отеков, т.к. она богата калием, а этот микроэлемент выводит лишнюю жидкость из организма.

Пригодится слива и тем, кто хочет похудеть: калорийность сливы невысока - всего 49 калорий, а ведь это довольно сладкая ягода. Да и её положительное воздействие на пищеварительную систему полезно для худеющих.

Как видите, польза сливы поистине удивительна. Балуйте себя вкусными и полезными плодами, и будьте здоровы, красивы и счастливы.

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Александра Дроздова