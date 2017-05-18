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Женский мир

Содовые ванны для похудения

Содовые ванны для похудения
 

Известно ли вам, что ванные процедуры можно заставить работать на похудение при помощи обыкновенной пищевой соды. Как? Да очень просто!

Помните, как наши мамы и бабушки, в эпоху тотального советского дефицита очищали посуду от жира содовым порошком? Конечно, мы с вами не станем подобным образом натирать свое тело в надежде избавиться от лишнего жирка. Но, оказывается, что принимая по определенной схеме ванну с растворенной в ней пищевой содой, можно похудеть на пару килограммов, распрощаться с несколькими лишними сантиметрами на талии и бедрах, и вдобавок избавиться от целлюлита.

Содовая ванна весьма благотворно влияет на состояние кожи: успокаивает раздражение, снимает воспалительные реакции и аллергические проявления, смягчает кожу и делает более гладкой. Не зря содовые ванны показаны при дерматитах, себорее, сухой экземе, грибковых поражениях кожи. Также содовая ванна поможет устранить дряблость кожи, которая может появиться, например, после значительного похудения. А еще ванны с содой отлично справляются с огрубением кожи на локтях и пятках.

Для правильного приема содовой ванны необходимо обзавестись градусником для измерения температуры жидкостей. Наберите ванну с температурой воды 36-37º. Далее 200 граммов пищевой соды (чуть меньше половины пачки) растворите в небольшом количестве горячей воды. Полученный концентрированный раствор добавьте в ванну. Рекомендуемая дозировка рассчитана на ванну объемом 150-200 литров.

Погрузитесь в ванну по пояс. Т.е. принимать содовую ванну следует сидя, учитывая, что основные излишние жировые отложения находятся как раз таки в нижней части тела (пресс, ягодицы и бедра). Если же ваша задача – избавиться от ненужных жировых отложений на спине или руках, то желательно просто обливать проблемные зоны на данных частях тела содовым раствором.

Когда кожа привыкнет к отрегулированной вами температуре воды 36-37º, добавьте дополнительно горячей жидкости, чтобы температура принимаемой ванны повысилась до 38-39º. Помните, чем горячее вода, тем быстрее идет процесс очищения. За время принятия ванны, вода, естественно, будет остывать. Поэтому необходимо следить за ее температурой и поддерживать на нужной отметке.

Идеально, если вы принимаете содовую ванну на ночь. Если же такой возможности нет, то после процедуры следует полежать хотя бы в течение часа.

По окончанию всех 10 процедур содовых ванн, повторить курс можно будет не раньше, чем через 2 месяца.

Основные правила, чтобы не навредить:

Ванны с содой имеют несколько противопоказаний. Содовые ванны противопоказаны для людей с сердечными заболеваниями, женскими воспалительными процессами, после операций, страдающих астмой, аллергией, с повышенным или пониженным А/Д. Их нельзя принимать диабетикам, также людям, страдающим любыми хроническими заболеваниями. Температура воды должна быть не выше 40 ˚С. Длительность ванны не более 15 минут и более 1-2х раз в неделю. Обязательно после процедур споласкиваться водой и использовать увлажняющие средства: крем, вазелин, глицерин, либо детский крем.

Александра Дроздова
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