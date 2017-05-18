Содовые ванны для похудения

Известно ли вам, что ванные процедуры можно заставить работать на похудение при помощи обыкновенной пищевой соды. Как? Да очень просто!

Помните, как наши мамы и бабушки, в эпоху тотального советского дефицита очищали посуду от жира содовым порошком? Конечно, мы с вами не станем подобным образом натирать свое тело в надежде избавиться от лишнего жирка. Но, оказывается, что принимая по определенной схеме ванну с растворенной в ней пищевой содой, можно похудеть на пару килограммов, распрощаться с несколькими лишними сантиметрами на талии и бедрах, и вдобавок избавиться от целлюлита.

Содовая ванна весьма благотворно влияет на состояние кожи: успокаивает раздражение, снимает воспалительные реакции и аллергические проявления, смягчает кожу и делает более гладкой. Не зря содовые ванны показаны при дерматитах, себорее, сухой экземе, грибковых поражениях кожи. Также содовая ванна поможет устранить дряблость кожи, которая может появиться, например, после значительного похудения. А еще ванны с содой отлично справляются с огрубением кожи на локтях и пятках.

Для правильного приема содовой ванны необходимо обзавестись градусником для измерения температуры жидкостей. Наберите ванну с температурой воды 36-37º. Далее 200 граммов пищевой соды (чуть меньше половины пачки) растворите в небольшом количестве горячей воды. Полученный концентрированный раствор добавьте в ванну. Рекомендуемая дозировка рассчитана на ванну объемом 150-200 литров.

Погрузитесь в ванну по пояс. Т.е. принимать содовую ванну следует сидя, учитывая, что основные излишние жировые отложения находятся как раз таки в нижней части тела (пресс, ягодицы и бедра). Если же ваша задача – избавиться от ненужных жировых отложений на спине или руках, то желательно просто обливать проблемные зоны на данных частях тела содовым раствором.

Когда кожа привыкнет к отрегулированной вами температуре воды 36-37º, добавьте дополнительно горячей жидкости, чтобы температура принимаемой ванны повысилась до 38-39º. Помните, чем горячее вода, тем быстрее идет процесс очищения. За время принятия ванны, вода, естественно, будет остывать. Поэтому необходимо следить за ее температурой и поддерживать на нужной отметке.

Идеально, если вы принимаете содовую ванну на ночь. Если же такой возможности нет, то после процедуры следует полежать хотя бы в течение часа.

По окончанию всех 10 процедур содовых ванн, повторить курс можно будет не раньше, чем через 2 месяца.

Основные правила, чтобы не навредить:

Ванны с содой имеют несколько противопоказаний. Содовые ванны противопоказаны для людей с сердечными заболеваниями, женскими воспалительными процессами, после операций, страдающих астмой, аллергией, с повышенным или пониженным А/Д. Их нельзя принимать диабетикам, также людям, страдающим любыми хроническими заболеваниями. Температура воды должна быть не выше 40 ˚С. Длительность ванны не более 15 минут и более 1-2х раз в неделю. Обязательно после процедур споласкиваться водой и использовать увлажняющие средства: крем, вазелин, глицерин, либо детский крем.

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Александра Дроздова