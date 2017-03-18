Ледовое умывание
Ни для кого не секрет, что холод может быть не только причиной болезни, но и здоровья.
По свидетельству современников Екатерина II сохранила цветущий вид и молодую гладкую кожу до преклонных лет используя лед для умывания.
Благодаря охлаждению, процесс старения замедляется. Поры сужаются, кожа становиться гладкой и эластичной, исчезают морщинки. Овал лица заметно подтягивается.
Чтобы кожа была упругой, гладкой и выглядела молодо, попробуйте вместо обычного умывания использовать кусочки льда для протирания лица.
Чудесные омолаживающие ледяные кубики можно приготовить самостоятельно из отвара лекарственных трав, сока овощей и фруктов заморозив в домашней морозилке.
Липа с лимоном
2 столовые ложки цветков липы залейте 1 стаканом кипятка, добавьте пол чайную ложку сока лимона. Остудите, процедите, разлейте в формочку для приготовления льда и поставьте в морозилку.
Зеленый чай
Возьмите крепкий настой зеленого чая, разлейте в формочку заморозьте. Такой лед обладает тонизирующим свойством и подойдет для любого типа кожи.
Петрушка
Зелень петрушки 4 столовой ложки, измельчите и залейте стаканом кипятка. Дайте настояться в течение часа и заморозьте. Подойдет для любого типа кожи.
Хвощ
Массаж кубиками льда из хвоща успокоит раздраженную кожу лица и шеи, снимет усталость с глаз. Возьмите 2 столовых ложки хвоща залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения. Процедите, дайте остыть, заморозьте.
Розовый лед
Лед из розы: возьмите лепестки розы 1 столовую ложку, залейте 1 стаканом кипятка и дайте настояться в течение 30 минут. Залейте в формочку для льда, заморозьте.
Фруктовый лед
Очень понравиться вашей коже процедура из замороженных фруктов и овощей. Нарежьте кубиками яблоко, киви, огурец, грейпфрут, апельсин и заморозьте. Протирайте утром ими лицо, шею и область декольте.Алевтина Мармеладова