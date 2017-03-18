Ледовое умывание

Ни для кого не секрет, что холод может быть не только причиной болезни, но и здоровья.

По свидетельству современников Екатерина II сохранила цветущий вид и молодую гладкую кожу до преклонных лет используя лед для умывания.

Благодаря охлаждению, процесс старения замедляется. Поры сужаются, кожа становиться гладкой и эластичной, исчезают морщинки. Овал лица заметно подтягивается.

Чтобы кожа была упругой, гладкой и выглядела молодо, попробуйте вместо обычного умывания использовать кусочки льда для протирания лица.

Чудесные омолаживающие ледяные кубики можно приготовить самостоятельно из отвара лекарственных трав, сока овощей и фруктов заморозив в домашней морозилке.

Липа с лимоном

2 столовые ложки цветков липы залейте 1 стаканом кипятка, добавьте пол чайную ложку сока лимона. Остудите, процедите, разлейте в формочку для приготовления льда и поставьте в морозилку.

Зеленый чай

Возьмите крепкий настой зеленого чая, разлейте в формочку заморозьте. Такой лед обладает тонизирующим свойством и подойдет для любого типа кожи.

Петрушка

Зелень петрушки 4 столовой ложки, измельчите и залейте стаканом кипятка. Дайте настояться в течение часа и заморозьте. Подойдет для любого типа кожи.

Хвощ

Массаж кубиками льда из хвоща успокоит раздраженную кожу лица и шеи, снимет усталость с глаз. Возьмите 2 столовых ложки хвоща залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения. Процедите, дайте остыть, заморозьте.

Розовый лед

Лед из розы: возьмите лепестки розы 1 столовую ложку, залейте 1 стаканом кипятка и дайте настояться в течение 30 минут. Залейте в формочку для льда, заморозьте.

Фруктовый лед

Очень понравиться вашей коже процедура из замороженных фруктов и овощей. Нарежьте кубиками яблоко, киви, огурец, грейпфрут, апельсин и заморозьте. Протирайте утром ими лицо, шею и область декольте.

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Алевтина Мармеладова