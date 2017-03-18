Шесть самых эффективных способов сжечь калории

Когда ты решаешь, что пора заняться собой, без спорта не обойтись. Предлагаем тебе перечень самых эффективных способов сжечь калории с пользой для души и тела.

1. Кикбоксинг. 800 калорий в час.

Кикбоксинг обеспечивает эффективную тренировку всего тела, поскольку требует участия всех групп мышц тела и требует периодической регулярной тренировки. Твой пульс в течение тренировки будет несколько раз возрастать и стабилизироваться, что является оптимальным для потери веса тела. За час тренировки по кикбоксингу ты можешь сжечь 800 калорий.

2. Велотренинг. 700 калорий в час.

Велосипед хороший способ сжечь калории при условии умения езды на нем. При тренировке на велосипеде для того, чтобы за час сжечь 700 калорий скорость должна быть 20 – 25 км в час.

3. Зумба. 500 калорий в час.

Кто бы мог подумать, что танцы обладают таким эффектом сжигания калорий. Зумба - это танцевальная фитнесс-программа. Автором является Альберто Перес, фитнес-инструктор из Колумбии. Основа данного направления аэробной нагрузки — ритмичные движения, выполняемые под специфическую музыку — упрощенную версию сальсы, меренге, кумбия и реггетона (с примесью мамбы, румбы, фламенко и "калипсо"). Программа выполняется, как правило, в группе, в специально предназначенном для этого помещении. Однако, как и в любой разновидности фитнеса результат зависит от веса, пола, текущего уровня тренированности и интенсивности тренировки. Тем не менее хороший сброс веса и преимущества тонизирования делают танцы одним их привлекательных видов тренировок, сжигающих калории.

4. Прыжки через скакалку. 780 калорий в час.

У тебя есть только десять минут? Тогда прыжки со скакалкой для тебя. За десять минут ты можешь сжечь 130 калорий. По эффективности они сравнимы с бегом на скорости 15 км в час. Это хороший выбор для тех у кого еще недостаточный уровень тренированности или кто не может поддерживать высокую скорость во время бега. Если ты ограничена во времени и пространстве – прыжки со скакалкой для тебя. Еще положительным моментом является прыжковый характер движений, который укрепляет костную систему.

5. Степ-аэробная тренировка. 600 калорий в час.

Аэробная тренировка хорошо подходит для сжигания калорий. Количество сжигаемых калорий зависит от высоты ступеньки, но даже 15 сантиметровая высота дает возможность сжигать 600 калорий за час тренировки.

6. Бег. 650 калорий в час.

В соответствии со счетчиком сжигаемых калорий 65-ти килограммовый человек при скорости 10 километров в час сжигает за один час бега примерно 650 калорий. Однако часовой бег с такой скоростью при недостаточной тренированности дело не простое. Поэтому нужно постепенно достигать такого уровня тренированности. Для этого используется поочередно бег и быстрый шаг, например, 3 минуты бег, 1 минута быстрый шаг. Постепенно после повышения тренированности можно переходить чисто на бег.

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Алевтина Мармеладова