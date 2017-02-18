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Содовые ванночки и растирания для ног

Содовые ванночки и растирания для ног. 11784.jpeg
 

Уходу за телом и лицом мы уделяем больше времени, чем процедурам по уходу за ногами и стопами. Эта часть тела является не менее незаметной и требует такого же тщательного ухода.

Как же быть, если кожа стоп огрубела, и никакие покупные средства не справляются с недостатком? На помощь придут содовые растирания.

Вам понадобится:

5 ст. л. пищевой соды;

немного любимого геля для душа;

несколько капель эфирного масла (лимонного, апельсинового, лавандового).

Применение:

Распарьте ноги, чтобы улучшить эффект от процедуры. Подержите ступни в горячей воде в течение 5 минут.

Приготовьте содовую кашицу. Смешайте соду, эфирное масло и гель для душа. Втирайте эту смесь в кожу ног, одновременно делая легкий массаж ступней.

Можно использовать щеточку или пемзу для втирания соды в ступни, если кожа ступней чересчур огрубела.

Смойте соду, смажьте ступни любым питательным кремом.

Уже через две недели вы увидите результат от этой процедуры. Делайте содовое растирание ног 3–4 раза в неделю, и вы избавитесь не только от косметических проблем. Сода — действенное и проверенное средство от грибковой инфекции.

Более того, подобная ванночка поможет избавиться от чрезмерной потливости и неприятного запаха, а также будет способствовать быстрому заживлению ранок и мозолей.

Алевтина Мармеладова
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