Золотая маска вокруг глаз по индийскому рецепту

Эта маска от темных кругов под глазами моментально снимает следы усталости. Рецепт попал к нам из Индии, где куркуму используют не только как пряную специю для приготовления блюд, но и как действенное средство для красоты.

Куркума в составе маски осветляет кожу и омолаживает ее. Кроме того, благородная золотая маска содержит соду — один из активнейших компонентов, стимулирующих кровообращение в кожном покрове и очищающих его.

После нанесения активной смеси может быть легкое покраснение за счет прилива крови, но не волнуйся, через час оно пройдет, а кожа будет выглядеть фантастически.

Ингредиенты:

0,5 ст. л. куркумы

1 ст. л. соды

пару капель лимонного сока

Приготовление:

Приготовьте кашицу из всех ингредиентов. Если у вас чувствительная кожа лица, замените лимонный сок тоником или водой.

Нанесите золотую маску под глаза и подержите 15 минут.

Умойтесь прохладной водой. Нанесите увлажняющий крем.

Такую маску от морщин под глазами достаточно делать 1 раз в 3 дня для достижения заметного омолаживающего эффекта. Мелкие морщинки разгладятся, кожа посветлеет, исчезнут мешки и круги под глазами.

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Евгения Примак