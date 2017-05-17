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Женский мир

"Газетный" маникюр

 

На первый взгляд может показаться, что это очень трудоемкая работа. Как говорится, все гениальное - просто, и вам  не обязательно идти в салон, его можно легко сделать в домашних условиях, в комфортной обстановке.

1. Покрываем ногти основой под лак и выбранным лаком.

2. Вырезаем кусочек газеты, тот текст который мы хотим видеть на ногтях.

3. Смачиваем ватный диск спиртом (можно любой прозрачной спиртосодержащей жидкостью) и накладываем на него кусочек газеты.

4. Прижимаем диск с газетой к ногтевой пластине (лак должен быть хорошо высохший) держим от 15 сек до 1 мин. Рекомендуется поэкспериментировать так как время зависит от качества типографской краски. Если не додержали (рисунок не четкий) или передержали (получились черные кляксы) это можно легко исправить протерев ноготь спиртом.

5. Когда качество отпечатка вас устраивает даете несколько минут для высыхания и покрываете ногти закрепителем.

Валентина Соломатина
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