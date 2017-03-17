Маленькие хитрости по уходу за собой

Эти полезные советы для женщин помогут узнать некоторые маленькие хитрости, выручающие женщину каждый день.

Способ сделать кожу "светящейся".

Смешайте несколько капель молочной сыворотки с основой под макияж и Ваша кожа будет выглядеть сияющей. Также можно использовать сыворотку в качестве косметического молочка, протирая ею кожу после снятия макияжа или перед его наложением.

Как продлить молодость кожи лица.

Чтобы кожа долгое время оставалась молодой и упругой, заканчивайте каждое умывание контрастным обливанием лица. Начинать нужно с теплой воды, заканчивать обязательно холодной. Обливать не менее 5-ти раз. Чем больше разница температур воды, тем лучше эффект. Эта своеобразная гимнастика для сосудов кожи поможет ей долгое время противостоять морщинам.

Укрепление ногтей в домашних условиях.

Если ногти начали сильно слоиться, нанесите иголочкой крестообразные царапины (ХХХ) у основания ногтя возле кутикулы, а за тем смажьте ногти йодом. Процедуру желательно проводить на ночь, чтоб йод успел впитаться. Процедуру провести не менее 10 раз.

Как быстро вылечить герпес.

Чтобы вылечить выскочивший на губе герпес, можно взять пленку от вареного яйца. Нужно приложить ее на высыпание и подержать так некоторое время.

Как моделировать брови.

Бровь должна начинаться в точке пересечения с линией, проведенной вверх от внутреннего угла глаза, поэтому не стоит удалять слишком много волосков до этой точки. Длина бровей определяется расстоянием от внутреннего угла глаза до наружного угла.

Способ сделать длинные волосы пышными.

Чтобы длинные волосы были объемными и пышными, попробуйте на ночь не туго связать их в пучок над макушкой. Тогда с утра волосы будут подняты у корней и Вам понадобиться меньше времени на укладку.

Ванночки для рук из картофельного отвара.

Не выливайте картофельный отвар. Из него хорошо делать ванночки для рук. Подержите руки в теплом картофельном отваре 15-20 минут и шершавые руки будут гладкими, мягкими и бархатистыми. Крахмал смягчает и питает кожу рук, а содержащаяся в отваре соль укрепляет ногти и заживляет мелкие трещинки.

Как сократить время утреннего макияжа.

Чтоб встречать утро с широко распахнутыми глазами и сократить время на утренний макияж, можно использовать стойкую краску для ежемесячного окрашивания ресниц. Если будете пользоваться средством по уходу за ресницами и щипцами для завивки ресниц, то отпадет необходимось в ежедневном подкрашивании глаз и очистки щипцов от прилипшего гримма.

Как прической изменить форму лица.

Чтоб визуально удлинить лицо, нужно чтобы волосы были ниже плеч. Расширить лицо визуально можно, сделав пробор сбоку, сузить - сделайте пробор посередине. Если будете носить многослойную стрижку в теменной области, круглое лицо станет более вытянутым.

Молочная ванна.

Принимая ванну добавьте в нее 3-4 стакана молока и ваша кожа приобретет бархатный и упругий вид. Молочная ванна или ванна с молоком питает и увлажняет кожу. Протеины и жиры, содержащиеся в молоке хорошо успокаивают раздраженную кожу. Используя этот полезный совет вы надолго продлите молодость своей кожи.

Что делать, если с утра опухшие веки.

Вы проснулись, а у вас опухшие веки? Ни в коем случае не наносите тени светлых тонов, т.к. они только подчеркнут отеки. Лучше нанести на опухшие веки тени, на один-два тона темнее вашей кожи. Это скроет отеки и визуально раскроет глаза.

Уход после депиляции.

После депиляции волоски имеют обыкновение вростать в кожу. Чтобы это предотвратить, косметологи советуют три раза в неделю использовать или нежный скраб для тела или специальную грубую губку .

Как питать кожу изнутри.

Добавляйте мед вместо сахара в йогурт, творог или чай. Благодаря этому ваш завтрак всегда будет полезным, вкусным и здоровым. Особенно полезен мед темных сортов, т.к. содержит большее количество лечебных антиоксидантов, предохраняющих кожу от старения.

Отшелушивающие средства. Как правильно использовать

Отшелушивающие средства хорошо очищают поры, разглаживают кожу и борются с морщинами. Особенно кремы, содержащие ретиноиды, но нужно обратить внимание, что после использования такого крема остаются сухие и шелушащиеся участки кожи. Чтоб избежать этого, аккуратно обрабатывайте участки с отмершими клетками при помощи махровой салфетки.

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Алевтина Мармеладова