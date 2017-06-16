Шесть масок против шелушения кожи

Наше лицо является самой незащищенной и уязвимой частью тела. Нежная кожа остается открытой различным влияниям и агрессивным факторам. На нее действуют и перепады погоды, температуры, атмосферные условия и тот уход, который мы ей обеспечиваем. И иной раз дерма просто не выдерживает и сигнализирует о своем бедственном положении изменением внешнего вида - она начинает краснеть и шелушиться.

1. Сливочная маска, устраняющая шелушение кожи и хорошо её питающая: хорошенько разотрите одну столовую ложку мягкого сливочного масла с таким же количеством мякоти банана (можете заменить его киви, хурмой, абрикосами или сладкой грушей) и с одной чайной ложкой мёда. Лёгкими вбивающими движениями нанесите маску на лицо на 20-25 минут, по истечении которых умойтесь тёплой водой.

2. Натуральный скраб, удаляющий мёртвые клетки шелушащейся кожи: слегка смелите в кофемолке овсяные хлопья и смешайте одну столовую ложку измельчённых хлопьев с маленькой щепоткой пищевой соды. Разбавляйте массу прохладной водой до образования кашицы, которую следует нанести на заранее увлажнённую кожу. Массируйте всё лицо, особенно сильно шелушащиеся области, в течение 2-3 минут. После использования этого скраба рекомендуется сделать маску для увлажнения кожи: очистите свежий огурец от кожуры и натрите его мякоть, чтобы в результате получилась одна столовая ложка огуречной мякоти, которую следует смешать с таким же количеством сметаны (можете заменить её молоком). На 10-15 минут нанесите маску на кожу. После использования скраба и маски смажьте кожу лица увлажняющим или питательным кремом (можете использовать детский).

3. Маска на основе глицерина, помогающая при часто шелушащейся коже (все компоненты для этого натурального средства можно приобрести в любой аптеке): одну чайную ложку глицерина смешайте с одной столовой ложкой масла виноградных косточек (можно взять абрикосовое или персиковое), с таким же количеством минеральной или кипячёной воды и 2-3 каплями нашатырного спирта. Тщательно размешайте (или взболтайте), затем на 25-30 минут нанесите смесь на кожу. Эту маску можно использовать на ночь, перед сном и не смывать её до утра.

4. Мягкий яичный скраб, устраняющий шелушение кожи, очищающий и увлажняющий её: смелите в кофемолке сухую скорлупу от яйца и размешайте одну чайную ложку муки, полученной из скорлупы, с таким же количеством сметаны и одним яичным желтком. Смесь используйте для пилинга лица. 5.Творожный скраб при сильно шелушащейся коже: измельчите в кофемолке рис и одну чайную ложку получившейся муки смешайте со столовой ложкой творога, чайной ложкой сахара, таким же количеством любого растительного масла и одной столовой ложкой молока. Перед использованием скраба очистите и увлажните лицо, затем нанесите на него состав, массируя кожу около двух минут. После этого смойте скраб тёплой водой.

6. Овсяная маска для шелушащейся кожи: одну столовую ложку овсяных хлопьев залейте горячим молоком так, чтобы они были полностью покрыты, плотно накройте крышкой и настаивайте в течение 5 минут. Можно также сварить овсяную кашу на молоке. Добавьте к одной столовой ложке ещё тёплой каши одну чайную ложку сливочного масла и столько же мёда. При желании добавьте щепотку сахара. Размешайте все ингредиенты и лёгкими втирающими движениями нанесите маску на лицо. Через 10-15 минут снимите маску смоченным в молоке ватным тампоном и умойтесь водой.

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Валентина Соломатина