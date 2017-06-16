Овсяный отвар с медом: отёкам – нет!

!Есть одно просто замечательное средство от отеков на лице и под глазами, которое нужно не наносить на лицо, а употреблять внутрь. Это – овсяный отвар с медом.

Итак, если утром вы обнаружили, у себя на лице или под глазами отеки – не печальтесь, а сделайте вот что.

Возьмите 1 столовую ложку овсянки (все равно какой – в виде крупы или в виде хлопьев), залейте 1 стаканом воды и кипятите в течение 15 минут. После этого остудите отвар, добавьте в него 1 чайную ложку меда. Ваше средство от отеков на лице и под глазами готово.

Теперь выпейте овсяный напиток маленькими глотками. Обратите внимание: завтракать в таком случае крайне не рекомендуется. Целебный отвар с медом вполне заменит вам завтрак.

Через пару часов после того, как вы выпьете отвар, результат будет в прямом смысле налицо: все отеки уйдут.

Кстати, время от времени этот отвар можно пить курсом в течение недели. Ваше личико после этого будет выглядеть так, словно вы недавно посетили хороший косметический салон. А кроме того, это будет весьма полезно и для организма, ибо такой овсяный напиток – отличное средство для профилактики заболеваний почек и печени.

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Александра Дроздова