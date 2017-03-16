Как убрать бока?

Ниже приведен пример некоторых физических упражнениях, которые помогут убрать бока c талии в домашних условиях. При выборе упражнений для боков, кроме комплексной тренировки необходимо максимально проработать косые мышцы живота.

• Лежа на спине, руки за головой «в замке», ноги вместе согнуты в коленях и развернуты в левую сторону, лежат на коврике при этом спина должна лежать ровно . Потянитесь подбородком вверх – сделайте выдох, вернитесь в исходное положение – сделайте вдох. Поверните колени в правую сторону и повторите упражнение. Если вы правильно выполняете упражнение, то почувствуете, как напрягаются косые мышцы живота. Выполните 2 подхода по 30 раз.

• Лягте на правый бок, правую руку положите перед собой, левую руку за голову, ноги согните в коленях. Одновременно подымите голову и ноги, потянитесь локтем в сторону. Повернитесь на левый бок и повторите упражнение. Выполните 2 подхода по 25 раз.

• Ноги на ширине плеч, руки по швам, по очереди делайте наклоны в одну и другую стороны. Старайтесь наклоняться как можно ниже. Увеличить нагрузку можно с помощью небольших гирь или 1,5 пластиковых бутылок наполненных водой. Выполните 2 подхода по 40 раз в каждую сторону.

• Станьте прямо, ноги на ширине плеч, руки «в замке» у правого бедра, присядьте как можно глубже, далее выпрямляясь, сделайте руками полукруг в сторону левого бедра, таким образом, чтобы они проходили над головой. Ногу поднимите до уровня берда. Выполните 2 подхода по 30 раз.

• Левым боком лягте на мяч, левая рука на полу, ноги остаются прямые, опираясь на внешнюю сторону ступни. Затем поднимите правую ногу вверх и вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение с правой ногой. Выполните 2 подхода по 25 раз.

Упражнения для боков нужно выполнять регулярно и тогда ваши старания не пройдут даром.

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Александра Дроздова