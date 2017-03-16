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Как ускорить рост ногтей и сделать их более прочными

Как ускорить рост ногтей и сделать их более прочными. 11939.jpeg
 

С помощью рецептов домашней косметологии без особых усилий за несколько недель можно укрепить ногтевую пластинку, сделать ноготь прочным и более длинным.

Йодная сетка.

Йод предотвращает расслаивание ногтей и активизирует их рост.

Нанести вечером йодную сетку на ногти с помощью ватной палочки. При аккуратном нанесении и тонких полосках на утро от йодной сетки не останется и следа.

Красный перец.

Рецепт - не для ежедневного использования. Маски с красным перцем эффективны, но оптимальная частота составляет 1 раз в неделю.

1 ч. ложку красного молотого перца добавляют в 2 ч. ложки любого жирного крема для рук. Размешивают и нагревают на водяной бане. Если исходный крем слишком густой, в массу добавляют несколько капель воды. Смесь проваривают на медленном огне в течение 10 мин. Остывшую массу втирают в ногтевую пластинку. Остатки смывают через 20 мин. теплой водой.

Валентина Соломатина
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