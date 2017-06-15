Что разрушает женщину?

Так как же раскрыть свою женственность, позволить себе быть собой и не гнаться за навязанными обществом ценностями?

В первую очередь, необходимо отбросить все лишнее - установки, убеждения, которые мешают нам жить и получить ценные знания, способные вывести вас на новый уровень.

1. Чрезмерная социальная активность

Социальная активность для женщины - это практически всегда попытка возместить недостаток любви. Для женщины полезней найти работу, которая позволит ей отдыхать от семейных обязанностей, расширить круг позитивного общения, это должна быть работа для души.

2. Суета

Суета и удовлетворение – вещи несовместимые. Суета создает напряжение как в теле, так и в уме, в эмоциональном состоянии женщины. Из-за суеты страдают нервная и гормональная системы.

3. Работа, не приносящая удовольствия

Одна из ключевых ошибок женщины – заниматься тем, что ей не нравится. Почему? В этом случае, женщина вынуждена преодолевать трудности. Даже если это женская работа, но она занимает много времени, – это уже растрачивает её энергию. Если женщине работа не нравится, если она через силу каждое утро идет туда, значит она растрачивает свою женственность.

4. Невнимание к собственному телу

Женщина часто проживает события через тело, через ощущения в теле. Напряженное тело не добавляет счастья. Для женщины - святая обязанность ухаживать за собственным телом.

5. Эмоциональный застой

Если сама женщина или её окружение запрещают ей себя выражать через эмоции, это может стать причиной депрессии. Иногда женщины считают, что имеют право только на хорошие эмоции. Но это не так, вы же не роботы. Хорошо, если рядом с женщиной есть человек, с которым она может проявлять любые свои эмоции. Мужчины чаще всего сами провоцируют истерики, когда не слушают женщину, не позволяют ей выразить свои эмоции пока они не дошли до точки кипения.

6. Привязанность к результату

Когда женщина привязывается к результату и думает: «Если этого не случится, не произойдет - мне будет плохо». Мудрая женщина довольна тем, что есть. Из состояния удовлетворенности жизнь одаривает женщину гораздо большим процветанием. Это следствие психологии изобилия. Когда женщина привязывается к объектам наслаждения, и начинает страдать от отсутствия чего - либо, у нее развивается мышление дефицита, которое в свою очередь приводит к возникновению негативных чувств, таких как зависть, раздражение, гнев. Все это разрушает женскую психику.

7. Механическая жизнь

Стереотипная жизнь, по принципу как у всех, как должно, как учили - убивает в женщине творческое начало. Женщина вкладывает любовь во все, что делает. А любовь спонтанна и искрометна по своей природе.

8. Жалобы

Жалобы - это всегда попытка избежать ответственности. Очень просто переложить ответственность на кого-то другого, сделать виноватым в своих проблемах другого человека. Женщине полезно проговаривать то, что она чувствует и просить помощи.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова