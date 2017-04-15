Как правильно сочетать цвет бровей с цветом волос

Брови играют довольно важную роль для внешнего облика девушки, они обрамляют лицо, придают образу законченность и шарм. Правильно подобрать цвет бровей является важной задачей, которая определяет успех образа в целом.

Теплые брови не сочетаются с холодным цветом волос.

Менять цвет в зависимости от цвета волос можно, как при помощи специальных красок, так и при помощи паст, карандашей и тушей. Главное, чтобы результат смотрелся хорошо. Если ты предпочитаешь краску для бровей, применяй ее по мере роста волос. В случае, когда природная брюнетка становится блондинкой, кардинальные изменения должны произойти и с бровями. Конечно же, воплощать это самое изменение лучше всего у проверенного мастера, так как кожа под бровями — весьма нежная, и любая неправильная манипуляция приведет к ее сухости.

Для выбора правильного цвета корректирующих брови средств, ориентируйся на несложный правила. Так, блондинкам лучше всего выбирать холодный бежевый оттенок карандаша (теней, пасты). При этом, брови у светловолосых девушек могут быть слегка темнее волос (не больше, чем на два тона).

Задача брюнеток и шатенок — стопроцентное попадание с оттенком волос и бровей. Так, они должны быть абсолютно одинаковыми. Допускается разница лишь в 1 тон (брови могут быть светлее). При этом, оттенок волос (теплый или холодный) должен быть передан и на бровях. Если ты сомневаешься в выборе, покупай теплые коричневые оттенки.

Рыжеволосым девушкам главное помнить, что их солнечные волосы — главный акцент в образе, поэтому брови должны быть неяркими. Идеально с рыжими волосами сочетаются теплые каштановые оттенки.

Помимо правильного цвета, чтобы брови смотрелись гармонично, не стоит забывать и о правильном макияже. Главная функция макияжа бровей — прорисовка волосков там, где их не хватает. И не более того.

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Валентина Соломатина