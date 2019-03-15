Лазерная эпиляция стала доступнее и не повредит семейному бюджету

Возможно, вы уже не раз думали о плюсах лазерной эпиляции, но так и не решились попробовать. Быть может, вы думали, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Или вас оттолкнула завышенная цена в недобросовестных салонах. Вокруг лазерной эпиляции существует множество мифов, например, высокая цена процедур в центрах аппаратной косметологии. EPILAS готов разрушить эти мифы.

Долгое время считалось, что лазерную эпиляцию может позволить себе далеко не каждый семейный бюджет. Однако рынок значительно вырос, а конкуренция становится все выше и выше, что заставляет центры аппаратной косметологии совершенствоваться и делать цены своих услуг ниже. Такие центры, как EPILAS, позволяют многим женщинам делать лазерную эпиляцию европейского качества за более низкую цену, кардинально меняя столичный рынок косметологических услуг. Вдобавок EPILAS дает возможность еще больше экономить: при записи с подругой или покупке абонемента цена лазерной эпиляции становится меньше. При выборе комплекса процедур лазерной эпиляции различных зон по акции вы получите скидку около 30 процентов от общей стоимости. Перед записью к специалисту вы должны точно решить для себя, какие зоны вы хотите обработать лазером. Советуем вам обратить внимание на одну из самых популярных зон — глубокое бикини, которая обойдется вам дешевле, чем маникюр в салоне, а именно — 1500 рублей. Чтобы извлечь наибольшую выгоду из лазерной эпиляции, воспользуйтесь комплексной программой лазерной эпиляции нескольких зон, Будьте уверены, цена будет символической. А если вы уже определились с зонами, которые хотите обработать лазером, вы можете проверить стоимость этих процедур на сайте EPILAS. Выберите любой день и время и решайтесь. Записаться к специалисту можно также на сайте.

Лазерная эпиляция является понятной, простой и эффективной процедурой, которую может позволить себе каждая женщина, инвестировав в себя. Как только дело доходит до инвестиций в вашу внешность и в уверенность в себе, нужно учитывать множество факторов. Достаточно представить, сколько времени и денег вы тратите на бритвы и гели, сколько боли вы испытываете при восковой депиляции. После лазерной эпиляции вы забудете обо всем этом, ведь все это будет вам больше не нужно. Инвестируйте в себя, и это пойдет на пользу вашей уверенности в себе и семейному бюджету!

Напомним, лазерные технологии работают не с самим волосом, как воск или шугаринг, а с волосяным фолликулом — они разрушают его и тем самым останавливают рост волос. Так как волосы растут и обновляются циклично, процедуру приходится делать несколько раз с интервалом в четыре-шесть недель. За несколько месяцев от волос можно избавиться полностью и на долгое время о них забыть.

Больно ли это? Нет, не больно! Вы можете испытывать лишь легкое покалывание. Конечно, вы будете ощущать действие лазера, но это нормально и сильного дискомфорта не вызывает. По сравнению с удалением волос, например, с помощью воска, процедура лазерной эпиляции покажется вам детской игрой. Сама процедура может занимать буквально несколько минут в зависимости от выбранной зоны, так что покончить с нежелательными волосами можно в кратчайшие сроки и, самое главное, надолго.

При записи вас предупредят о том, что нужно удалить волосы накануне визита к специалисту. Это очень важно! Заметим, воск и шугаринг противопоказаны. Во время курса лазерной эпиляции волосы можно удалять только бритвой или кремами для депиляции.

Помимо легкого покалывания, при проведении процедуры лазерной эпиляции, некоторые женщины испытывают и другой дискомфорт — смущение, особенно при работе с зоной бикини. Вам придется справиться со своей застенчивостью перед первым походом к своему специалисту. Просто будьте к этому готовы и помните, что с вами работают профессионалы, для которых главная цель — ваша гладкая, красивая кожа. У вас нет причин стесняться.

Во время курса лазерной эпиляции каждые пару недель отшелушивайте и брейте обрабатываемую зону. Вам также необходимо обратить внимание, в каких зонах волосы все еще растут интенсивно, и сообщить эту информацию специалисту.

Пока вы находитесь на сайте клиники, взгляните на противопоказания. В этот список входит прием некоторых обезболивающих и гормональных препаратов. Перед началом процедур сообщите специалисту о лекарствах, которые вы принимаете. Если в настоящее время вы находитесь на лечении, вы можете подождать полного выздоровления, прежде чем записываться на лазерную эпиляцию. Существует ряд химических соединений, которые делают кожу чувствительной к воздействию лазера и могут вызвать нарушение пигментации. Все, что делает вашу кожу чувствительной к воздействию солнца, может негативно отреагировать и на воздействие лазера, поэтому будьте абсолютно честны со специалистом в отношении лекарств, которые вы принимаете.

Последнее, что все-таки необходимо учесть перед записью в специализированный центр аппаратной косметологии, — это сезон. Дело в том, что весь курс лазерной эпиляции займет несколько месяцев. В период его продолжения нужно будет стараться избегать прямых солнечных лучей и защищать обрабатываемую зону от загара. Поэтому если вы хотите блеснуть летом гладкими загорелыми ногами, делать первую процедуру этой зоны необходимо прямо сегодня. Нужно также заметить, что начало весны — хорошее время для лазерной эпиляции большинства зон.

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