Аргановое масло

Аргановое масло не забивает поры кожи, очень быстро впитывается и не оставляет жирных следов на теле. Для получения хорошего эффекта достаточно несколько капель.

Аргановое масло для лица.

Каждый день утром и вечером несколько капель арганового масла нанести на кончики пальцев и деликатно вмассировать в кожу лица и шеи до полного его впитывания. Масло глубоко увлажняет кожу и делает ее эластичной. Регулярное использование арганового масла препятствует появлению морщин, а в случае зрелой кожи — способствует их значительному уменьшению. Многие уже отказались от использования кремов в пользу арганового масла.

Аргановое масло для тела.

После принятия ванны или душа на слегка еще влажную кожу тела нанести ладонями несколько капель арганового масла. После впитывания масло оставляет на коже чувство гладкости и упругости.

Аргановое масло для волос.

Чтобы придать волосам блеск и предотвратить появление посеченных кончиков, нужно перед мытьем нанести небольшое количество масла на всю длину волос и немного втереть в кожу головы. Оставить его на волосах на пол часа или час а затем смыть шампунем. Полезно наносить на сухие волосы немножко масла, например перед их расчесыванием , благодаря чему волосы приобретают здоровый, блестящий вид и становятся защищенными от вредной окружающей среды, например от морской воды или хлорки в бассейне.

Аргановое масло для ногтей.

Чтобы иметь твердые, блестящие ногти , регулярно втирайте масло в каждый ноготок, и/или раз в неделю на протяжении восьми недель делайте ванночки , состоящие из: 50% арганового масла и 50% лимонного сока. Делайте ванночку около 15 минут.

Растяжки, шрамы. Аргановое масло как средство для улучшения эластичности кожи.

Природное свойство арганового масла-увлажнять, поэтому оно улучшает эластичность кожи и ее упругость, благодаря чему выравнивает шрамы, уменьшает растяжки и заполняет морщины. Ни одно другое масло так не улучшает состояние шершавой, отвердевшей кожи на локтях, коленях и пятках.

Псориаз, угревая сыпь, экзема, себорейный дерматит.

Регулярное использование арганового масла два раза в день уменьшает неприятные признаки псориаза аж до 80%. Масло так же прекрасно проявляется как средство, которое уменьшает следы и шрамы, возникшие в результате болезней кожи, таких как: угревая сыпь, экзема или себорейный дерматит.

После пляжа.

Аргановое масло может быть использовано как успокаивающее средство после принятия солнечных ванн, увлажняющее пересушенную, покрасневшую кожу -последствий воздействия солнца на кожу.

Внимание: масло не содержит защитного фильтра и не должно быть использовано как защита во время принятия солнечных ванн.

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Александра Дроздова