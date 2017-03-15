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Как очистить поры лица?

Как очистить поры лица?
 

Это простое эффективное средство для очистки пор лица поможет вам оставаться молодой и красивой.

Приготовьте домашнее средство для гладкой чистой кожи. Оно не только глубоко очистит поры лица, но и поспособствует омоложению кожи лица, увлажнив и смягчив.

Состав:

1 столовая ложка желатина,

1-2 столовых ложек молока.

Всего два простых ингредиента и поры эффективно очистятся, кожа начнет дышать и будет выглядеть более привлекательно.

Желатин поместите в стеклянную емкость и добавьте несколько ложек молока.

Быстро размешайте смесь, добиваясь однородной консистенции. Добавьте столько молока, чтобы маску комфортно было наносить на лицо.

Поставьте маску в микроволновку на 15 секунд, она станет кремообразной.

На очищенную кожу нанесите желатиновую массу. Очищающая маска против акне должна хорошенько высохнуть.

Возьмите края желатиновой маски и удалите ее с лица. Вы увидите, какой мягкой станет кожа лица после этой простой процедуры. Поры прекрасно очистятся от грязи, кожа станет безупречно гладкой и красивой.

Валентина Соломатина
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