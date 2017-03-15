Как очистить поры лица?
Это простое эффективное средство для очистки пор лица поможет вам оставаться молодой и красивой.
Приготовьте домашнее средство для гладкой чистой кожи. Оно не только глубоко очистит поры лица, но и поспособствует омоложению кожи лица, увлажнив и смягчив.
Состав:
1 столовая ложка желатина,
1-2 столовых ложек молока.
Всего два простых ингредиента и поры эффективно очистятся, кожа начнет дышать и будет выглядеть более привлекательно.
Желатин поместите в стеклянную емкость и добавьте несколько ложек молока.
Быстро размешайте смесь, добиваясь однородной консистенции. Добавьте столько молока, чтобы маску комфортно было наносить на лицо.
Поставьте маску в микроволновку на 15 секунд, она станет кремообразной.
На очищенную кожу нанесите желатиновую массу. Очищающая маска против акне должна хорошенько высохнуть.
Возьмите края желатиновой маски и удалите ее с лица. Вы увидите, какой мягкой станет кожа лица после этой простой процедуры. Поры прекрасно очистятся от грязи, кожа станет безупречно гладкой и красивой.Валентина Соломатина