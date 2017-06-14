Кефирно-гречневая диета

Кефирно-гречневая диета считается одной из самых эффективных диет для похудения.

С ее помощью можно всего за неделю сбросить 5-7 кг. Эффективность данной диеты обусловлена тем, что гречка является хорошим сорбентом – она очищает кишечник подобно щетке, кроме того в гречке содержится множество полезных витаминов и микроэлеметов. Данная диета принесет пользу не только фигуре, но и вашей коже. После нее кожа просто сияет, исчезают мелкие прыщики и шелушения. Помимо всего этого, гречка также очищает сосуды, поэтому после кефирно-гречневой диеты вы будете чувствовать себя значительно лучше.

О пользе кефира сказано уже немало – этот вкусный кисло-молочный продукт прекрасно очищает кишечник, содержит бифидобактерии, которые помогают укрепить иммунитет и наладить пищеварение.

Кефирно-гречневая диета хороша тем, что переносится очень легко – вы практически не испытываете чувство голода. Ниже мы предлагаем вам узнать об основных принципах кефирно-гречневой диеты:

1). Готовить гречку необходимо следующим образом: в кастрюлю насыпать 1 стакан предварительно промытой гречневой крупы и залить кипятком так, чтобы воды было больше примерно на 1 палец. Заливать нужно вечером перед сном, чтобы за ночь гречка разбухла и настоялась. Утром она будет рассыпчатой и мягкой, и вы можете начинать диету. Приготовленная таким образом гречневая каша сохраняет все полезные вещества.

2). Употреблять гречку нужно без соли и масла. Придать вкус гречке помогут несколько капель соевого соуса (соус должен быть хорошего качества и не содержать глаукамат натрия). Можно добавлять зелень по вкусу.

3). Кефир обязательно свежий. В день можно выпить 1 литр кефира.

4). Лучше всего данная диета подходит людям со второй группой крови.

5). В течение дня можно выпить любое количество минеральной воды или зеленого чая без сахара.

6). Позволяется иногда съедать зеленое яблоко или свежий огурец без соли.

7). Рекомендуется придерживаться данной диеты не более 10 дней. Максимальный срок – 2 недели, но после этого должен быть перерыв минимум 3 месяца.

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Алевтина Мармеладова