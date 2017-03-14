15 простых масок для кожи вокруг глаз

Кожа век часто нуждается в смягчении, снятии усталости, припухлостей, дополнительном питании и увлажнении. С возрастом за ней стоит следить еще более тщательно, чтобы избежать морщин.

Существует множество рецептов масок для кожи вокруг глаз с различными ингредиентами и для разных целей.

Испанская маска для глаз

Возьмите зерна фасоли (примерно одну чашку), замочите на несколько часов в воде, а затем варите в небольшом количестве воды, пока они не станут мягкими. Сваренную фасоль протрите через сито, горячую массу смешайте с соком, выжатым из половины лимона, и столовой ложкой растительного масла.

Теплый раствор нанесите на лицо и оставьте на 15—20 минут. Смойте сначала горячей, потом холодной водой.

Эта маска оказывает питательное и разглаживающее действие на нежную кожу век.

Медовая маска вокруг глаз

Народная медицина придает большое значение меду. Прекрасного результата можно добиться, если делать медовые маски.

Возьмите две ложки меда и смешайте его с двумя ложками ячменной муки и одним яичным белком. Оставьте ее на лице на 20—30 минут, после чего смойте сначала горячей, потом холодной водой.

Эта маска оказывает питательное и тонизирующее действие. Так называемые «куриные лапки» — морщинки около глаз — исчезают от этой маски, по крайней мере, на время. Медовую маску не следует применять очень часто.

Медовая маска с овсяными хлопьями для кожи вокруг глаз

Две ложки меда смешайте с одной ложкой очень крепкого чая и двумя ложками овсяных хлопьев. В эту массу добавьте немного воды, чтобы получилась необходимая консистенция. Полученную массу слегка подогрейте на пару. Сверху маску можно накрыть полотенцем и держать на лице 20 минут. Смойте сначала теплой, затем прохладной водой. После маски нанесите на кожу немного увлажняющего крема. Эта маска разгладит морщинки около глаз.

Полезна при сухой коже.

Маска против морщин из куриного желтка

Кожа вокруг глаз очень нежная, часто подвергается отрицательным атмосферным воздействиям, поэтому ей необходимо дополнительное питание. В этом случае поможет яичный желток. В желток входят лецитин, холестерин и другие сильнодействующие питательные вещества, которые разглаживают кожу.

Один желток смешайте с соком, выжатым из половины лимона, добавьте натертую цедру целого лимона и чайную ложку оливкового масла. Маску держите не менее 20 минут. После этого смойте ее тампоном, смоченным в молоке комнатной температуры.

Маска оказывает питательное и разглаживающее действие. Это хорошее средство против морщин.

Финская маска для век

Эта маска представляет собой жидкую опару для теста. Поместите ее между слоями ваты и положите на кожу. Оставьте на 30 минут, потом смойте горячей водой, ополосните холодной и дайте высохнуть, не вытирая.

Маска из опары хорошо разглаживает кожу и оказывает положительное действие на нежную кожу вокруг век.

Маска из льняного семени против морщин

Зимой кожа вокруг глаз нуждается в особом питании и от недостатка его может воспалиться. Это можно предотвратить регулярным применением маски из льняного семени, которое одновременно является прекрасным средством против преждевременного появления морщин.

Две ложки льняного семени залейте двумя чашками воды и варите до тех пор, пока семя не разварится. Полученную массу в теплом виде положите между кусочками марли и оставьте на лице на 20 минут. После этого смойте лицо горячей и ополосните холодной водой.

Маска оказывает питательное и разглаживающее действие, предохраняет кожу от ранних морщин.

Маска из овсяных хлопьев для кожи вокруг глаз

Даже если вы не любите овсяные хлопья (хотя овсяный кисель очень часто бывает полезен при желудочных заболеваниях), это довольно необходимая вещь. Кожа вокруг глаз часто нуждается в успокаивающих средствах, особенно если она воспалена.

Две ложки овсяных хлопьев залейте четырьмя ложками сливок или молока. Когда хлопья набухнут, поместите массу между кусочками марли и положите ее на кожу. Оставьте маску на лице в течение 20 минут. После окончания процедуры ополосните лицо холодной водой.

Маска разглаживает нежную сухую кожу.

Шведская маска из творога

Возьмите три чайные ложки свежего творога и разотрите их с ложкой меда, сбейте все это венчиком, чтобы получилась масса, похожая на крем. Нанесите ее на лицо. Особенно тщательно следует покрывать места около глаз. Через 20 минут смойте маску ваткой, смоченной в холодном молоке.

Творожная маска действует освежающе, питает и очищает кожу. Можно применять ее довольно часто.

Маска из моркови

Натрите на терке две свежие морковки и смешайте с двумя ложками картофельной муки и одним яичным желтком. Полученную массу наложите на кожу. Через 20 минут смойте маску сначала горячей, затем холодной водой.

Маска из моркови питает, разглаживает и освежает кожу. Она хорошо действует на кожу, и делать ее можно довольно часто.

Парижская маска из квашеной капусты

Прекрасные парижанки используют капусту не только для еды, но и для того, чтобы иметь хорошую кожу. Рекомендуем и вам воспользоваться этим доступным и полезным косметическим средством. Для маски понадобятся всего 100 г капусты. Поместите капусту между кусочками марли и наложите ее на лицо. Предварительно лягте в темном помещении. Через 15—20 минут снимите маску и ополосните лицо холодной водой.

Маска оказывает питательное и освежающее действие.

Малиновая маска

Возьмите одну столовую ложку ягод малины, разомните их и в полученный сок опустите ватный тампон. Этим тампоном несколько раз увлажните кожу. Через 15—20 минут протрите кожу влажным тампоном.

Абрикосовая маска

Смешайте две столовые ложки свежего абрикосового сока со столовой ложкой сливок и чайной ложкой толокна. Поместите массу между кусочками марли и положите на кожу. Через 20 минут снимите маску и ополосните лицо теплой или холодной водой.

Маска оказывает питательное действие.

Масляная маска

Прокипятите оливковое масло (его можно заменить любым другим: подсолнечным, кукурузным, соевым). Охладите его до теплого состояния, смочите в нем ватку и нанесите на лицо. Выдержите 30 минут. Смойте теплой водой, потом ополосните также теплой, добавив несколько капель лимонного сока.

Арбузная маска

Мякоть арбуза разотрите в ступке, добавьте чайную ложку сметаны или сливок, ложку толокна. Массу наложите на лицо на 20 минут, затем ополосните теплой водой.

Рябиново-творожно-сметанная маска

Возьмите столовую ложку ягод рябины и разотрите до кашеобразного состояния. Добавьте одну столовую ложку свежеотваренного творога, сливок или свежей сметаны, желток и чайную ложку меда. Разотрите массу, чтобы получился однородный состав. Поместите массу между кусочками марли и наложите на 20 минут на лицо. Затем умойтесь сначала теплой, затем холодной водой.

Такая маска хорошо питает кожу и защищает от преждевременных морщин. Известно, что ягоды рябины хорошо хранятся, поэтому сохраните на зиму ягоды, и эту маску вы сможете делать круглый год.

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Валентина Соломатина