Луна и стрижка волос

Если стричься в неблагоприятные дни, можно получить массу ненужных неприятностей, как дома, так и на работе. А иногда и навлечь ухудшение здоровья.

Неблагоприятные лунные дни:

- 1,4,7,12,24,25.

Стрижка в эти дни может вызвать заболевания, влияющие на продолжительность жизни обладателя волос, воспаления глаз.

- 2,10,15,30.

Изменение прически гарантирует ссоры в кругу семьи и на работе или ухудшение здоровья близких людей.

- 3,18.

Стоит подравнять в этот день хотя бы кончики, как денежные накопления начнут буквально «испаряться», возможны кражи.

- 6.

После стрижки в этот день, волосы станут плохо расти.

- 9,20,29.

После изменения имиджа придут уныние и депрессии, может наступить полное отторжение жизни. Это связано с потерей энергетики.

- 16.

Потеря волос привлечет дурные привычки.

- 17.

Неудачный день – гарантирует неудачу.

Благоприятные лунные дни:

- 5.

Если стричь волосы в этот день, то по лунному календарю гарантирована хорошая прибыль.

- 8,23.

В эти дни стрижка получится шикарная и будет долго держать форму.

- 11.

Магические сутки. Взамен волос отстриженных в этот день провидение даст интуицию и особые способности.

- 13,14,21.

Удачный день для тех, кому нужно увеличить накопления или изменить ход судьбы в положительную сторону.

- 19,22.

Новая прическа гарантирует долголетие и крепкое здоровье.

- 26, 27, 28.

Идеальные дни для любых начинаний.

Лунные сутки - это вам не шутки

Данный лунный календарь для стрижки волос составлен с ориентиром не на обычные «человеческие» сутки, рассчитанные по Григорианскому графику, а на истинные лунные. Четыре фазы луны длятся 29.5 Григорианских суток. Это время необходимое для полного оборота луны вокруг Светила.

Важное влияние на судьбу может оказать окраска волос по лунному календарю. Здесь стоит ориентироваться и на дни недели.

Понедельник. Идеальный день для стрижки локонов – с ними уйдет вся негативная энергия. Окраска закрепит результат.

Вторник. Смена прически и цвета волос в этот день придает уверенности и сил, необходимых для принятия очень важных решений.

Среда. Новый имидж привлечет интересные знакомства и успех в компании.

Четверг. Стоит отправляться в парикмахерскую тем, кто желает стать знаменитым и удачливым.

Пятница. Удачная прическа и необыкновенно красивый цвет волос гарантированы.

Суббота. Стрижка и окраска позволит излечить душевные раны.

Воскресенье. В этот день заниматься прической нельзя, так как может отвернуться удача.

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Алевтина Мармеладова