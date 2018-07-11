Цвет одежды и наши эмоции: взаимовлияние и взаимопроникновение

Считается, что по тому, какой цвет предпочитает человек в одежде, аксессуарах или интерьере, можно рассказать о чертах его натуры и характера. А как различные цветовые оттенки влияют на наш эмоциональный мир или на восприятие других людей? Давайте прислушаемся к тому, что говорят на эту тему специалисты по арт-терапии — исцелению цветом.

Красный цвет — это всегда вызов. Он позволяет нам чувствовать себя увереннее и энергичнее. Поэтому красный предпочитают как раз те, кому не хватает собственной энергетики. В то же время, он является возбуждающим и раздражающим. В помещении, оформленном в красноватых тонах, мы будем постоянно ощущать какое-то беспокойство… Красный цвет и его оттенки могут быть полезны творческим людям, так как стимулируют воображение.

Желтый и оранжевый цвета поднимают настроение. Одежда этих цветов поможет лучше себя почувствовать в непогожий день или когда вы хандрите. Но вот если вы хотите успокоиться, снять стресс, то лучше выбрать, например, зеленый.

Синий цвет нейтрален и способствует интеллектуальным занятиям и философским размышлениям. Но если вам по душе ярко-синий или голубой цвет — это символизирует стремление к творчеству и надежды на будущее.

Розовый - это стремление в прямом и переносном смысле слова видеть жизнь в розовом цвете. Люди, которые предпочитают розовый (обычно это женщины) стараются защититься от жизни, создать вокруг себя уютный мирок, в котором нет места негативным эмоциям… А вот посторонние чаще всего воспринимают розовый цвет как символ эмоциональной незрелости.

Фиолетовый - цвет богемы. Его присутствие может указывать на то, что человеку не очень комфортно в этом мире. Эмоциональный мир любителей фиолетового богат, но они не стремятся выставлять свои эмоции на всеобщее обозрение.

Любители сиреневого цвета добры, изобретательны, но в то же время осторожны и недоверчивы. Если сиреневый присутствует в рисунках, это свидетельствует о мистических и духовных переживаниях. Однако страсть к сиреневому может указывать и на эмоциональный разлад.

Если сиреневый цвет в больших количествах присутствует в одежде, интерьерах и проч., то их владелец чрезмерно склонен к фантазии и стремится убежать от реальности в собственный мир. Кроме того, пристрастие к этому цвету может являться последствием дыхательной недостаточности или асфиксии, пережитой при рождении.

Коричневый цвет выражает в первую очередь потребность в эмоциональной безопасности. Его часто выбирают люди, которые испытывают длительный физический или психологический дискомфорт. Коричневый умиротворяет, создает иллюзию защищенности. А вот для посторонних он может ассоциироваться с неблагополучием, отказом от индивидуальности и даже со смертью.

Серый цвет свидетельствует о том, что человек пытается подавить свои эмоции. Недаром его часто выбирают люди в состоянии депрессии. Считается также, что серый снижает уровень тревожности. Он позволяет человеку скрыть свою индивидуальность, не привлекать к себе лишнего внимания, отгородиться от мира. Преобладание серого может указывать на эмоциональную слепоту, а также утрату способности получать удовольствие от пищи и половой близости. Интересно, что люди в светло-серой одежде воспринимаются окружающими как более открытые, а школьники и студенты в сером на экзаменах кажутся более умными и знающими, чем на самом деле.

Кстати, совсем недавно студентка Миссурийского университета Джессика Ридгвэй провела исследование, целью которого было выяснить, какие эмоции вызывают у людей цвета, используемые в логотипах различных компаний. В ходе эксперимента девушка демонстрировала 184 добровольцам логотипы несуществующих компаний, нарисованные ею самой, и просила рассказать о возникающих ассоциациях.

Оказалось, что зеленый цвет ассоциируется у большинства с экологической чистотой, прочностью и мужественностью, голубой — с надежностью, успехом и уверенностью в себе, а желтый — с радостью. Тем не менее, с модой, женственностью и гламуром испытуемые связывали не розовый, как этого можно было ожидать, а фиолетовый цвет. Тогда как розовый ассоциировался у них с молодостью, мечтами и фантазиями. Красный же они связали не с любовью, романтикой или сексом, а со знаниями и самоуверенностью… Так что наши привычные представления об эмоциональном восприятии цветов могут оказаться не совсем верными.

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Диана Мерлин