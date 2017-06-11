Как убрать животик?

Каждая женщина мечтает быть привлекательной, иметь красивую, стройную фигуру и подтянутый животик. Особенно, когда впереди летний сезон и пора открытых нарядом, когда хочется выглядеть на все сто процентов.

Упражнение 1: Кранч

Ляг на спину, ноги согни в коленях, стопы на полу на ширине плеч, пальцы на затылке.

На вдохе медленно приподними верх туловища до тех пор, пока лопатки не оторвутся от пола. В верхней точке – выдох.

Количество: 3 подхода по 20 раз.

Упражнение 2: Твист

Ляг на бок, ноги слегка согни в коленях и скрести так, чтобы обе стопы касались пола. Нижнюю руку выпрями и вытяни вперед, чтобы опираться ладонью о пол, верхнюю – за голову. На вдохе начни медленно скручиваться в верхней части туловища, стараясь двигаться в вертикальной плоскости. На выдохе вернись в и. п. Не используй отягощения, чтобы не делать талию толще.

Количество: 2 подхода по 15 раз для каждой стороны. Важно! не напрягай мышцы шеи. Поясница не должна отрываться от пола

Упражнение 3: Опускание ног в стороны

Ляг на спину, руки положи вдоль тела, ладони прижаты к полу. Согни ноги в коленях и подними вверх. Сделав вдох, опусти на выдохе ноги в сторону, оставляя лопатки прижатыми к полу. На вдохе вернись в и.п. Повтори то же самое в другую сторону.

Вариант: Выполни данное упражнение с мячом, зажатым между стоп.

Количество: 2 подхода по 15 раз в каждую сторону.

Упражнение 4: Обратное скручивание

Ляг на спину, руки вдоль тела. На выдохе напряги мышцы живота и подними ноги, а затем оторви таз от пола и поднимись как можно выше. Достигнув высшей степени напряжения пресса, сделай вдох и медленно вернись в и. п.

Количество: 2 подхода по 15 раз.

Упражнение 5: Подъем таза с помощью мяча

Упор на прямые руки, ладони находятся ровно под плечами. Ноги прямые, под ними – мяч. Корпус прямой и строго параллелен полу. Чтобы занять и. п., ляг животом на мяч и пройди руками вперед. Сделай вдох, затем, медленно выдыхая, подними таз, сгибая тело до прямого угла, и перекати мяч немного вперед. На вдохе вернись в и. п.

Количество: 2 подхода по 15 раз.

Важно! чтобы не упасть с мяча – напряги все мышцы

Упражнение 6: Планка

Прими упор лежа, руки согнуты в локтях и расположены точно под плечами, ноги вместе. Корпус и ноги должны составлять идеальную прямую линию. Удерживай и. п. в течение 30 секунд.

Количество: 3 раза, с каждым подходом увеличивай время на 15 секунд.

Важно! Следи за дыханием, не задерживай его

Упражнение 7: Мах ногой

Как в планке. На вдохе подними правую ногу вверх, почти до параллели с полом. Спина должна оставаться совершенно прямой. На выдохе вернись в и. п. Поменяй ноги.

Количество: 2 подхода по 20 раз каждой ногой.

Важно! Не прогибайся, мах прямой ногой

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Александра Дроздова