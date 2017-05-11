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Рецепт домашнего лака для волос

Рецепт домашнего лака для волос
 

Этот рецепт является самым популярным в области домашних средств для укладки волос.

Возьмите достаточно крупный, зрелый лимон и стакан воды. Снимите шкурку с лимона, а из самого плода выдавите сок.

В отдельную миску вылейте воду, сок лимона и выложите туда же шкурку, хорошо утопив её.

Поставьте миску в холодильник. Этот концентрат должен постоять в холодильнике с неделю.

Тем временем в магазине хозяйственных товаров приобретите пульверизатор и перелейте в него настоявшуюся в течение положенного срока смесь.

Домашний лак для волос готов.

Такая смесь позволяет отлично сохранять причёску, а в отличие от магазинных аналогов, обладает натуральным действием и лёгким свежим ароматом.

Александра Дроздова
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