Рецепт домашнего лака для волос
Этот рецепт является самым популярным в области домашних средств для укладки волос.
Возьмите достаточно крупный, зрелый лимон и стакан воды. Снимите шкурку с лимона, а из самого плода выдавите сок.
В отдельную миску вылейте воду, сок лимона и выложите туда же шкурку, хорошо утопив её.
Поставьте миску в холодильник. Этот концентрат должен постоять в холодильнике с неделю.
Тем временем в магазине хозяйственных товаров приобретите пульверизатор и перелейте в него настоявшуюся в течение положенного срока смесь.
Домашний лак для волос готов.
Такая смесь позволяет отлично сохранять причёску, а в отличие от магазинных аналогов, обладает натуральным действием и лёгким свежим ароматом.Александра Дроздова