Ягода годжи - ягода долголетия

Дереза китайская (ягода Годжи, тибетский барбарис) — Lycium barbarum L. Раскидистый кустарник, до трёх метров в высоту, в природе произрастает в Гималаях на высотах до 3000 метров над уровнем моря.

Плоды – сочные красные ягоды, продолговатые, сладко-горьковатого иногда кисловатого вкуса. Исследования говорят об уникальном составе плодов этого растения. В них обнаружены 18 аминокислот (из них 8 – незаменимые), 21 минерал (калий, натрий, кальций, магний, железо, медь, марганец, цинк и другие), витамины Е, с, В1, В2, В6, каротин, полисахариды и множество других биологически активных веществ.

Среди них, например, такое вещество, как германий. Этот минерал в комбинации с другими компонентами эффективен в лечении онкологических заболеваний. Витамина с в ягодах годжи в 500 раз больше, чем в апельсинах и лимонах. Железа в 15 раз больше, чем в шпинате. Бета-каротина – намного больше, чем в моркови.

Концентрация протеинов в ягодах годжи выше, чем в пчелином маточном молочке. Считается, что употребление всего 1 столовой ложки ягод годжи в день способно обеспечить человека всеми необходимыми витаминами. Одно из самых ценных лекарственных растений в мире. Ягоды годжи называют «природной виагрой и антидеперссантом в Одном флаконе», «супружеским вином», «плодами долголетия», «первейшим тонизирующим средством для мозга», «ягодами счастья».

Ягоды годжи продлевают жизнь, придают энергию, омолаживают организм, нормализуют давление, снижают риск раковых заболеваний, понижают уровень холестерина, нормализуют содержание сахара в крови, улучшают сексуальную активность, помогают снижать вес, улучшают сон, укрепляют сердце, нормализуют зрение, повышают сопротивляемость болезням, улучшают состав крови и лечат нарушения работы костного мозга, поддерживают работу печени и почек, восста-навливают гормональное равновесие, помогают в лечении бесплодия, укрепляют мышцы и кости, улучшают память и снимают стресс. Выращенный из семян, начинает цвести уже на второй год.

1. Продлевает жизнь, защищая при этом тело от преждевременного старения из-за своего мощногоантиоксидантного действия.

Триллионы клеток тела постоянно подвергаются атаке свободных радикалов. Эти вредоносные факторы окружают нас и могут ускорить старение, разрушая жизненно важные клетки тела быстрее, чем они замещаются. Годжи известен как «Плод долголетия». Сила антиаксидантов и его полисахаридные молекулы защищают нас от преждевременного старения, за счет нейтрализации ущерба, который свободные радикалы наносят всему телу.

2. Придает дополнительную энергию и силу, особенно когда организм борется с болезнями.

Годжи, по классификации один из адаптогенов преимущественно азиатского происхождения, повышает стойкость и сопротивляемость организма к вредным воздействиям. Помогает снимать усталость, особенно при восстановлении от какой-либо болезни.

3. Заставляет нас чувствовать и становиться более молодыми.

Годжи может стимулировать через питуитарию HGH (Человеческий Гормон Роста=Human Growth Hormone ) гормон молодости. У HGH множество преимуществ и среди них такие, как уменьшение жира в теле, более здоровый сон, улучшение памяти, более быстрое выздоравливание, улучшение либидо и более моложавый вид.

4. Поддерживает нормальное кровяное давление.

Не контролируемая гипертония может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и к перебоям в работе почек. Гипертонию иногда трудно обнаружить и поэтому ее называют «молчаливый убийца». Результаты исследования, проведенного в 1998 году, показывают, что повышение кровяного давления в значительной степени можно было предупредить посредством действия молекул полисахарида Годжи.

5. Снижает риск ракового заболевания.

Растение Годжи - одно из немногих на Земле, которое содержит антираковый минерал Германий. Его уникальные антиоксиданты и полисахариды могут сдерживать генетические мутации, ведущие к раку. Некоторые ученые считают, что Годжи может быть особенно хорошей добавкой для предупреждения рака печени, поскольку он укрепляет защиту печени и канцерогенное воздействие одновременно. Это очень важно, так как печень является самым важным детоксикантным органом человеческого тела.

6. Понижает холестерин.

Годжи содержит бета-ситостерол, показавший свою эффективность в понижении уровня холестерина. Его антиоксиданты предупреждают окисление холестерола и образование бляшек в артериях. Флавоноиды Годжи помогают поддерживать артерии открытыми и мягкое их функционирование.

7. Помогает нормализовать уровень сахара на начальном этапе появления диабета у взрослых.

Ягоды Годжи использовались в Китае в течение многих лет для лечения диабета на начальном этапе у взрослых. В результате наблюдений было установлено, что его полисахариды способны уравновешивать сахар в крови и ответную реакцию на инсулин. Они содержат также бетаин, который способен предотвратить ожирение печени и повреждение сосудов, иногда наблюдаемое у диабетиков.

8. Улучшает реакцию на сексуальный стимул и лечит ее расстройство.

Ягода Годжи почитается как одно из лучших травяных тонизирующих сексуальных средств во всей азиатской медицине и легендарна из-за способности оказания помощи в «разжигании страстей». Действительно, существует старая китайская пословица, которая предупреждает мужчин, которые уезжают далеко от жен и семей: «Тот, кто уезжает за 1 000 километров от семейного очага, не должен есть Годжи». Недавние научные исследования показали, что Годжи увеличивает содержание тестостерона в крови , усиливая тем самым либидо как у мужчин, так и у женщин.

9. Помогает снижать вес.

В одном из азиатских научных исследований об ожирении пациентам давали ягоды Годжи по утрам и вечерам. Результаты оказались превосходными: большинство пациентов потеряли в весе. В другом исследовании полисахариды Годжи показали себя эффективными в снижении веса, при чем улучшалось превращение пищи в энергию, а не в жир.

10. Облегчает головные боли и головокружения.

В традиционной китайской медицине мигрень и головокружение часто ассоциировались с почечной недостаточностью йин (жизненная энергия) и янг (функция). Годжи - это одно из растений, которое чаще всего используется в восстановлении равновесия йин/янг.

11. Снимает бессонницу и улучшает качество сна.

Годжи использовался в Азии в течение долгого времени при естесвенном лечении бессонницы. При медицинских исследованиях, проводимых с людьми преклонного возраста, почти у всех пациентов по показаниям произошло улучшение качества сна.

12. Улучшает здоровье глаз и зрение.

С древних времен ягоды Годжи очень хорошо известны в Китае из-за своих свойств, способных улучшать зрение. Современные исследования китайских ученых продемонстрировали, что Годжи может сокращать время на адаптацию зрения к условиям слабого освещения.

13. Укрепляет сердце.

Ягода Годжи содержит циперон (cyperone) из ряда сескитерпенов, который благотворно сказывается на работе сердца и кровяном давлении. Антоцианы способствуют поддержанию прочности и целостности коронарных артерий.

14. Блокирует пероксидацию липидов (одна из причин сердечных заболеваний).

Холестерол и другие липиды крови могут стать фатальными, когда они вступают в реакцию в организме и образуют пероксидально окисленные липиды. Их скопление в крови может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, сердечным приступам, атеросклерозу и кровоизлиянию в мозг. Годжи повышает уровень одного из энзимов крови, который тормозит образование этих клейких липидов.

15. Улучшает сопротивляемость болезням.

Супероксидные свободные радикалы в значительной степени причастны к возникновению и развитию заболеваний человека. Супероксиды нейтрализуется в организме супероксид- дизмутаза энзимом (SOD), которого в организме по мере старения вырабатывается все меньше. В любом возрасте, напряжение в повседневной жизни (стресс) может привести к снижению способности организма вырабатывать достаточное количество SOD и держать болезни на расстоянии. Доказано, что при потреблении Годжи можно на 40% увеличить количество этого столь важного энзима (SOD).

16. Улучшает реакцию иммунной системы (Клетки-Т, IL-2, IgA и IgG).

Иммунную систему мы могли бы назвать «вооруженными силами» нашего организма. Исследования, проводившиеся в течение более чем 40 лет, показали, что Годжи способен регулировать иммунитет путем приведения в порядок и управления многими важными защитными функциями организма. Содержащиеся в ягоде Годжи Полисахариды, стимулируют и уравновешивают деятельность иммунных клеток всякого рода, включая клетки Т, Т цитоксичные, клетки NK, лизоцимы, фактор некроза опухолей альфа и иммуноглобулины IgG и IgA.

17. Восстановление после раковых заболеваний (способствует росту здоровых клеток).

У пациентов, при прохождении медикатозного лечения от рака с применением Годжи, ответная реакция была на 250% выше, чем обнаруженная при простом медикатозном лечении. Такие пациенты, с далеко зашедшим раковым заболеванием, испытали удивительный регресс в развитии злокачественной меланомы, карциномы почечных клеток, колоректальной карциномы, рака легких, назофарингеальной карциномы и злокачественного гидроторакса. Период ремиссии у пациентов, лечащихся с применением Годжи, длился значительно дольше, чем у тех, кто не принимал Годжи.

18. Восстанавливает и реставрирует ДНК (предупреждая мутации, которые могли бы вызвать рак).

ДНК - наиважнейшая химическая конструкция нашего организма. В ней хранятся отпечатки всех черт, унаследованных от наших предшественников, обеспечивая, по мере надобности, воспроизведение точных и здоровых дубликатов биллионов клеток нашего организма. Воздействие химических продуктов, загрязнений окружающей среды и свободных радикалов, может нанести повреждения и ущерб нашим ДНК. Это, в свою очередь, может привести к генетическим мутациям, раку и даже к смерти. Бетаины и полисахаридные молекулы Годжи способны реставрировать и восстанавливать поврежденные ДНК.

19. Задерживает рост опухолей.

Интерлекуин-2 (IL-2) - это важнейший цитокин (клеточный протеин), который вызывает ответные противоопухолевые реакции при различных видах раковых заболеваний. При исследованиях, осуществленных в Китае, полисахариды Годжи продемонстрировали способность улучшить процесс выработки IL-2. В США, IL-2 исследуется в качестве фактора повышения иммунитета уже с 1983-го года, с применением его при некоторых раковых заболеваниях и инфицировании СПИДом. Годжи также обладает способностью вызывать отмирание опухолевых клеток путем управления процессом апоптозиса, который контролирует разрушение и рецикляцию клеток.

20. Снижает эффект токсичности химиотерапии и радиации.

Одни исследования показали, что прием Годжи очевидно усиливал эффект облучения в борьбе с раком легким, что позволяло применять пониженные дозы. Другие исследования свидетельствуют, что Годжи способен защитить от побочного вредного воздействия химиотерапии и радиации.

21. Укрепляет кровь путем стимуляции выработки красных и белых кровяных телец, а также кровяных пластинок. Лечит нарушение работы костного мозга.

Ягода Годжи всемирно известна как укрепляющее кровь и омолаживающее средство. В ходе одного исследования, применение Годжи способствовало тому, что состояние крови старых людей вновь делалось заметно помолодевшим. При другом испытании, флавоноиды Годжи выступали защитниками красных кровяных телец от вредоносного воздействия свободных радикалов. Годжи также был использован в ходе совсем недавних клинических исследований для лечения нарушения функции костного мозга (пониженное производство красных кровяных телец, белых кровяных телец и кровяных пластинок).

22. Облегчает подсчет лимфоцитов.

Лимфоциты - это любая группа белых кровяных клеток, имеющая решающее значение для адаптируемой части иммунной системы организма. Адаптируемая часть иммунной системы организует защиту по мере того, как вторгающиеся тела проникают в общую защиту организма. Годжи увеличивает число лимфоцитов и способствует их активации, когда организм подвергается атаке.

23. Активизирует противовоспалительные энзимы.

Интенсивные научные исследования, проводимые в течение последних 20-ти лет, свидетельствуют о том, что при острых и хронических воспалительных процессах, супероксидные радикалы образуются со скоростью, которая превышает возможности энзимной системы SOD организма для их ликвидации. Годжи обладает способностью восстановления энзимной системы SOD, которая так важна, благодаря своему противовоспалительному действию.

24. Поддерживает здоровую работу печени (детоксифицирует).

Годжи содержит галактолипид, который показал себя способным защитить клетки печени даже от высокохлорированных углеводородов.

25. Минимизирует симптомы менопаузы.

В традиционной китайской медицине многие симптомы менопаузы относят на счет нарушения почечной деятельности йин. В течение очень долгого времени Годжи считается тонизирующим средством йин, избранным, в основном, для восстановления гормонального равновесия.

26. Улучшает оплодотворение

Плоды Годжи длительное время используются азиатскими медиками для лечения бесплодия как мужского, так и женского. Годжи признан, благодаря своей несравненной способности восстанавливать у женщин йинг (сущность репродукции). Что касается мужчин, то полисахариды Годжи показали, что они укрепляют сперматические клетки, а также проявили себя мощными ингибиторами структурной деградации и клеточного отмирания тестикулярных клеток вследствие стресса.

27. Укрепляет ваши мышцы и кости.

Годжи способствует секреции НСН (гормона человеческого роста), отвечающего за многие важные функции сохранения, восстановления и развития. Это включает выработку гладкой мышечной массы и внедрения кальция в костные и зубные ткани.

28. Поддерживает нормальную почечную деятельность.

В традиционной китайской медицине почки являются органами наиважнейшей значимости среди всех жизненно важных органов. Считается, что почки управляют мозгом и другими органами. Корректная почечная деятельность рассматривается основой для выживания. Годжи имеет заслуженную славу супертонизирующего средства, воздействующего как на йин, так и на янг.

29. Улучшает память и запоминающую способность.

Годжи - первейшее «тонизирующее средство для мозга» в Азии. Содержит бетаин, превращающийся в колин, вещество обостряющее память и запоминающую способность.

30. Помогает при сухом и хроническом кашле.

Годжи используется травниками Китая без примесей или в сочетании с другими травами для облегчения кашля и простуды.

31. Снимает тревожное состояние и стресс.

В качестве адаптогена Годжи помогает организму адаптироваться и превозмочь стресс. Обеспечивает необходимыми запасами энергии для поддержания самоконтроля при любых трудностях.

32. Усиливает радость и придает блеск душе.

Говорится, что постоянное потребление Годжи несет радостное настроение. Не без основания в Азии Годжи известен как «ягода счастья».

33.Улучшает ослабленное пищеварение.

Уже на протяжении долгого времени Годжи используется для лечения атрофического гастрита, ослабления, вызванного пониженной деятельностью желудочных клеток. Годжи сам по себе легко усваивается, особенно если принимается в форме высокой биологической доступности сока.

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Александра Дроздова