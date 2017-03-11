Простые аптечные средства против морщин и отеков

А вы знали, что кремы и свечи от геморроя предотвращают появление морщин? А аспирин может за неделю очистить и выровнять кожу? Что обычная солодка избавит вас от пигментных пятен?

Кремы и свечи от геморроя предотвращают появление морщин

Такое нестандартное использование крема от геморроя поможет разгладить даже глубокие морщины. Все дело в жире печени акулы и других веществах, которые уплотняют и регенерируют ткани и избавляет от отечности.

Свечи от геморроя размягчают на водяной бане до кремообразного состояния, затем наносят под глаза или даже на все лицо.

Аспириновый скраб

Для обновления кожи раз в неделю хорошо делать очищающую маску из аспирина. Капаем каплю воды на аспирин. Он гранулируется.

Добавляем чайную ложку меда, перемешиваем.Наносим на лицо на 10 минут, затем массируем, словно скрабом, смываем. Маска удаляет все покраснения и выравнивает кожу.

Ретиноевая мазь для омоложения

Действие ретиноевой мази основано на прямом стимулирующем действии ретиноевой кислоты и ее производных (ретиноидов) на кожу. Ретиноиды являются синтетическими аналогами витамина А. Мазь позиционируется как противоугревая, но является так же прекрасной профилактикой старения, улучшает состояние кожи, убирает покраснения.Можно использовать как крем.

Солодка (лакрица) против возрастной пигментации

Экстракт корня лакрицы регулирует производство меланина, что помогает бороться с возрастными темными пятнами Экстракт лакрицы выравнивает тон кожи, делая менее заметными пигментные пятна, подтягивает контур лица.

Применять можно, просто заварив корень солодки, настоять, — протирать лицо или полоскать рот.

Вьетнамская «звездочка» для подтяжки кожи

Если нужно срочно избавится от мешков под глазами помогает самая обыкновенная «Вьетнамская звездочка». Подтягивает кожу, что говориться,"на глазах".

Основные компоненты бальзама «Звёздочка» — ментоловое масло, муравьиная кислота, масло эвкалипта, масло гвоздики, экстракт шиповника, мятное масло, масло корицы, вазелин, камфорное масло, другие вспомогательные вещества. При использовании, стараться избегать области вокруг глаз.

Цинковая мазь от морщин

При помощи цинковой мази можно бороться с морщинами. При этом если цинковая мазь от прыщей наносится только на края очага воспаления, то в случае с морщинами ее можно смело наносить тонким слоем на всю поверхность состарившейся кожи.

Однако следует обязательно помнить, что это средство достаточно сильно высушивает кожу, поэтому применять его нужно в комплексе с увлажняющими кремами, иначе чувствительная кожа под глазами и вокруг рта (где чаще всего и собираются морщины) очень быстро превратится в сухую и шелушащуюся.

Гидрокортизоновая мазь вместо ботокса, против гусиных лапок

Гидрокортизоновая мазь способствует удержанию влаги в коже, чем и объясняется эффект «уменьшения морщинок». На самом деле морщинки не уменьшатся — на коже создаётся отёк, который их «растягивает».

Для начала лучше протестировать кожу на аллергическую реакцию. Если всё хорошо, смело боритесь с морщинами. Гидрокортизиновая глазная мазь — это гормональное лечебное средство для лечения аллергии и снятия воспалительного процесса.

Жидкие витамины для омоложения

Купите масляные капсулки витаминов А и Е, проколите, выдавливайте понемногу содержимое и наносите на морщинки. Слегка вбейте пальчиками и оставьте на полчаса. Затем излишек промокните салфеткой.

Делайте так неделю через 1-2 месяца, можно на ночь, можно днем. Добавляйте эти витамины в маски для лица, эффект отличный. А во внутрь 1 раз в месяц принимайте по 1 капсулке 7-10 дней — полезно для цвета лица, волос и ногтей.

Витамин А имеет огромное количество различных свойств. Это король витаминов в кремах против морщин!

Витамин F - комплекс ненасыщенных жирных кислот, предназначенных для очищения, питания кожи, особенно сухой, раздраженной и с явными признаками увядания.

Витамин F (в концентрации 3-7%) способствует укреплению эпидермального барьера, восстановлению гидролипидного баланса, а следовательно – увлажнению кожи, повышению ее тургора.

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Евгения Примак